En el contexto del año escolar, el desayuno se posiciona como una de las comidas más importantes para el desarrollo y desempeño de niños y adolescentes.
Según Ruth Huayhuas, especialista de la Universidad Tecnológica del Perú, iniciar el día con una alimentación balanceada permite mejorar la concentración, la memoria y el aprendizaje.
“Cuando un escolar recibe un desayuno saludable, obtiene la glucosa necesaria para el adecuado funcionamiento del cerebro”, explicó.
Riesgos de ir al colegio sin desayunar
Omitir el desayuno puede afectar directamente el rendimiento académico y la salud.
Entre las principales consecuencias destacan:
- Irritabilidad
- Cansancio
- Dificultad para concentrarse
- Riesgo de hipoglicemia
La especialista advierte que no se trata solo de sentir hambre, sino del impacto en el desarrollo físico y mental.
¿Qué debe incluir un desayuno saludable?
Para cumplir su función, el desayuno debe incluir:
- Carbohidratos complejos (avena, quinua, pan integral)
- Proteínas (huevo, lácteos, yogur)
- Grasas saludables
- Vitaminas y minerales (frutas de estación)
Esto garantiza energía sostenida durante la jornada escolar.
Opciones prácticas y nutritivas
Algunas combinaciones recomendadas incluyen:
- Avena con leche y fruta
- Quinua con huevo y frutas
- Pan integral con huevo y bebida de soya
- Yogur con avena y fruta
- Batidos naturales con leche y plátano
Estas alternativas son accesibles, fáciles de preparar y aportan nutrientes esenciales.
Errores frecuentes en casa
Entre los hábitos que deben evitarse están:
- Saltarse el desayuno
- Consumir productos ultraprocesados
- Exceso de azúcar, grasas y sodio
- Menús repetitivos
La especialista recomienda revisar el etiquetado de productos y priorizar alimentos naturales.