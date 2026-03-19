En el contexto del año escolar, el desayuno se posiciona como una de las comidas más importantes para el desarrollo y desempeño de niños y adolescentes.

Según Ruth Huayhuas, especialista de la Universidad Tecnológica del Perú, iniciar el día con una alimentación balanceada permite mejorar la concentración, la memoria y el aprendizaje.

“Cuando un escolar recibe un desayuno saludable, obtiene la glucosa necesaria para el adecuado funcionamiento del cerebro”, explicó.

Riesgos de ir al colegio sin desayunar

Omitir el desayuno puede afectar directamente el rendimiento académico y la salud.

Entre las principales consecuencias destacan:

Irritabilidad

Cansancio

Dificultad para concentrarse

Riesgo de hipoglicemia

La especialista advierte que no se trata solo de sentir hambre, sino del impacto en el desarrollo físico y mental.

¿Qué debe incluir un desayuno saludable?

Para cumplir su función, el desayuno debe incluir:

Carbohidratos complejos (avena, quinua, pan integral)

(avena, quinua, pan integral) Proteínas (huevo, lácteos, yogur)

(huevo, lácteos, yogur) Grasas saludables

Vitaminas y minerales (frutas de estación)

Esto garantiza energía sostenida durante la jornada escolar.

Opciones prácticas y nutritivas

Algunas combinaciones recomendadas incluyen:

Avena con leche y fruta

Quinua con huevo y frutas

Pan integral con huevo y bebida de soya

Yogur con avena y fruta

Batidos naturales con leche y plátano

Estas alternativas son accesibles, fáciles de preparar y aportan nutrientes esenciales.

Errores frecuentes en casa

Entre los hábitos que deben evitarse están:

Saltarse el desayuno

Consumir productos ultraprocesados

Exceso de azúcar, grasas y sodio

Menús repetitivos

La especialista recomienda revisar el etiquetado de productos y priorizar alimentos naturales.