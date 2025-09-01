Cada 1 de septiembre se celebra en el Perú el Día del Fisioterapeuta, una fecha que reconoce la labor de los especialistas en terapia física y rehabilitación, quienes con paciencia y dedicación ayudan a mejorar la calidad de vida de miles de personas.

En esta jornada se resalta el esfuerzo de quienes no solo acompañan la recuperación física de sus pacientes, sino que también brindan apoyo emocional en cada etapa del tratamiento.

“La fisioterapia es un pilar fundamental en la salud. Nosotros, como fisioterapeutas, no solo acompañamos el proceso de recuperación, sino que rehabilitamos y readaptamos las funciones físico-motoras de cada paciente”, destacó el licenciado en fisioterapia Jonathan Saavedra Rojas, responsable del centro Reh-Activa. Agregó que la profesión exige paciencia y compromiso, pues “la terapia, unida a la voluntad del paciente, permite que aquello que parecía imposible se convierta en realidad”.

Para la fisioterapeuta Lorena Camargo Velazco, esta profesión representa un camino de aprendizaje constante: “El movimiento es sinónimo de libertad, y detrás de cada terapia hay una historia de esfuerzo y superación”.

De igual forma, la licenciada Krisstell Sánchez Tueros señaló que su trabajo le permitió ver la fisioterapia como una herramienta de prevención y transformación.

Mientras que Alexandra Rocca Flores resaltó que ser fisioterapeuta significa “recuperar sueños y celebrar cada pequeño logro”.

El licenciado Joaquín More también envió un mensaje de orgullo y compromiso en este día: “Ser fisioterapeuta no es solo un trabajo, es una vocación de servicio y compromiso con la salud y el bienestar”.

En el centro Reh-Activa destacan la importancia de acceder a una evaluación temprana y pusieron a disposición el número 926 564 823 para consultas.