El melanoma, considerado el tipo más agresivo de cáncer de piel, sigue siendo detectado de forma tardía en el Perú. Según información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), más de la mitad de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de tratamiento oportuno.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora cada 13 de junio, especialistas recuerdan la importancia de identificar cambios en lunares, manchas o lesiones cutáneas.

Qué señales pueden alertar sobre cáncer de piel

La Mg. Raquel Quincho, coordinadora académica de la carrera de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, señaló que detectar cambios en la piel de forma temprana puede marcar una diferencia importante en el tratamiento.

Entre las señales de alerta figuran lunares o manchas que cambian de tamaño, forma o color; bordes irregulares; presencia de varios tonos en una misma lesión; picazón, sangrado sin causa aparente o heridas nuevas que no cicatrizan.

Protección solar debe mantenerse todo el año

La especialista recomendó usar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior todos los días, aplicarlo entre 15 y 30 minutos antes de la exposición solar y reaplicarlo cada dos o tres horas, especialmente después de sudar o secarse con una toalla.

También sugirió reforzar la protección en niños, adultos mayores y personas que pasan varias horas al aire libre. El uso de sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa que cubra la piel ayuda a reducir la exposición directa.

Prevención y revisión periódica

El cáncer de piel ocurre cuando las células cutáneas crecen de manera descontrolada, generalmente por exposición acumulada a la radiación ultravioleta. Entre los tipos más frecuentes están el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma.

Ante cambios sospechosos en la piel, la recomendación es acudir a un dermatólogo para una evaluación profesional.