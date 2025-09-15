El sueño cumple un papel vital en la salud física, mental y emocional. Por esa razón, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) lo incluyó dentro de los ocho pilares de la salud cardiovascular, al mismo nivel que la alimentación, la actividad física, el control del peso, la no exposición a la nicotina y el manejo adecuado de la presión arterial, el colesterol y la glucosa.

En otras palabras, descansar lo suficiente es tan importante como comer bien o ejercitarse para prevenir enfermedades cardíacas.

COMODIDAD

De acuerdo con Mayo Clinic (Minnesota, EE.UU), institución de referencia mundial en investigación y atención médica, no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino también las condiciones del entorno como un colchón adecuado, una habitación fresca y silenciosa y un ambiente propicio son claves para alcanzar un sueño profundo y, con ello, una verdadera recuperación del cuerpo y la mente.

En línea con estas recomendaciones, Matías Fredes, gerente comercial de Rosen, señala que “nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas a través del descanso. Por ello, hemos desarrollado la línea Premium Dreams, enfocada en entregar soluciones concretas: aliviar tensiones, mejorar la postura, favorecer la movilidad y permitir un sueño reparador. Este trabajo, construido a lo largo de los años, refleja nuestra visión de ofrecer calidad, diseño y tecnología, siempre con un enfoque cercano y confiable”.

Cabe resaltar que, dormir en un colchón inadecuado puede provocar fatiga, estrés, problemas de concentración, y empeorar condiciones preexistentes, además de ser un caldo de cultivo para alérgenos como ácaros y bacterias.

Los adultos generalmente necesitan entre 7 y 9 horas, mientras que los niños y adolescentes requieren más horas.

CONSEJOS PARA CONSEGUIR UN SUEÑO REPARADOR

Rosen comparte siete recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de vida a través de un sueño consciente: