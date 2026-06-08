Las preocupaciones económicas, la presión laboral y otras situaciones de tensión pueden tener consecuencias más allá del bienestar emocional. Una de ellas es el bruxismo, un trastorno caracterizado por apretar o rechinar involuntariamente los dientes, especialmente durante el sueño.

Un estudio publicado en 2025 en la revista científica Journal of Dentistry identificó una asociación entre el bruxismo y factores psicológicos como el estrés y la ansiedad, lo que refuerza la importancia de abordar tanto los síntomas físicos como las causas emocionales relacionadas con esta condición.

Según la Dra. Kristel Santa Cruz, especialista en implantología digital avanzada y rehabilitación de casos complejos, muchas personas desconocen que ciertos problemas dentales pueden estar vinculados con niveles elevados de tensión emocional.

“Es común que los pacientes lleguen a consulta con desgaste dental, tensión mandibular o incluso fracturas de piezas sin saber que detrás puede existir un componente emocional importante”, señala.

Cinco señales que podrían indicar bruxismo

1. Dolor o tensión en la mandíbula

La rigidez mandibular al despertar, la sensación de cansancio muscular o la dificultad para abrir y cerrar la boca pueden estar relacionadas con el hábito involuntario de apretar los dientes durante la noche.

2. Dolores de cabeza frecuentes

La tensión constante en los músculos faciales y mandibulares puede generar cefaleas recurrentes, especialmente durante las primeras horas del día. En algunos casos, estas molestias son confundidas con migrañas.

3. Sensibilidad dental

El desgaste progresivo del esmalte dental puede aumentar la sensibilidad frente a bebidas calientes, alimentos fríos o cambios bruscos de temperatura.

4. Desgaste o fracturas dentales

La presión continua sobre los dientes puede provocar fisuras, fracturas pequeñas o alteraciones en la forma natural de las piezas dentales. Este es uno de los signos más frecuentes en personas con bruxismo.

5. Chasquidos o molestias al masticar

Cuando la articulación temporomandibular se ve afectada por la tensión constante, pueden aparecer sonidos al mover la mandíbula, molestias al comer o incluso limitaciones en su movilidad.

Por qué es importante detectarlo a tiempo

Los especialistas advierten que el bruxismo no tratado puede generar consecuencias permanentes. Entre ellas figuran el desgaste severo de los dientes, alteraciones en la mordida y, en los casos más avanzados, la pérdida de piezas dentales.

Además, la afectación de la articulación temporomandibular puede repercutir en actividades cotidianas como hablar, comer o bostezar.

Datos clave

El bruxismo consiste en apretar o rechinar involuntariamente los dientes.

Está asociado con factores como estrés, ansiedad y tensión emocional.

Puede provocar desgaste dental, sensibilidad y fracturas.

Los dolores de cabeza matutinos pueden ser una señal de alerta.

La detección temprana ayuda a prevenir daños permanentes.