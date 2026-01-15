Ante el incremento de la temperatura durante la temporada de verano, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre los riesgos que el calor extremo representa para la salud de los adultos mayores y de las personas con enfermedades cardiovasculares que reciben tratamiento médico permanente.

El Dr. Jorge Luis Solari Yokota, especialista en Medicina Interna y Geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que las altas temperaturas afectan la capacidad del organismo para regular su temperatura corporal.

Golpe de calor: una emergencia médica

“Cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, el organismo del adulto mayor tiene más dificultad para adaptarse al calor, ya que tiene menos agua corporal y muchas veces no presenta sensación de sed. Esta combinación favorece la deshidratación y puede desencadenar un golpe de calor, que es una emergencia médica”, advirtió el especialista.

Según EsSalud, esta condición puede poner en riesgo la vida si no se atiende de manera oportuna.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los adultos mayores que viven solos, tienen movilidad reducida o dependen de cuidadores requieren una vigilancia especial, ya que pueden no reconocer a tiempo los síntomas del golpe de calor.

Entre las principales señales de alarma se encuentran:

Cansancio extremo

Mareos y dolor de cabeza

Confusión o dificultad para hablar

Piel caliente o seca

Disminución de la orina

Dificultad para caminar

Ante cualquiera de estos signos, se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud.

“El golpe de calor es una emergencia médica que puede causar la muerte. Por eso debemos hidratarnos, ventilar los espacios y evitar la exposición al sol, especialmente en adultos mayores”, enfatizó el Dr. Solari.

Pacientes cardíacos, grupo de alto riesgo

El especialista señaló que las personas con enfermedades cardíacas constituyen uno de los grupos más vulnerables durante episodios de calor intenso, debido a la pérdida de líquidos y a la interacción con los medicamentos que utilizan para controlar la presión arterial.

“Las personas con problemas cardíacos no deben exponerse al calor, sobre todo en horas de mayor radiación solar. La deshidratación puede provocar una peligrosa disminución de la presión arterial, mareos e incluso desmayos”, precisó.

Recomendaciones para protegerse del calor

EsSalud recomienda adoptar medidas preventivas durante el verano, entre ellas:

💧 Consumir entre 1.5 y 2 litros de líquidos al día

🍉 Priorizar agua, jugos naturales y frutas con alto contenido de líquido

🚫 Evitar frituras, grasas y alimentos ultraprocesados

☀️ No exponerse al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m.

👒 Usar ropa ligera, clara y sombreros de ala ancha

🌬️ Mantener los ambientes ventilados

En casos de agotamiento por calor, se debe refrescar a la persona mojando rostro, manos y brazos, y trasladarla a un lugar fresco.