El Seguro Social de Salud advirtió que las enfermedades de la tiroides son más frecuentes de lo que se cree y afectan principalmente a las mujeres, por lo que recomendó realizar controles médicos periódicos para su detección temprana.

La endocrinóloga Laura Luna Victorio, especialista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, explicó que entre los trastornos más comunes se encuentran los nódulos tiroideos, el Hipotiroidismo y el Hipertiroidismo.

Según indicó, los nódulos tiroideos son el hallazgo más frecuente, ya que pueden presentarse hasta en el 60% de las personas, muchas veces detectados de manera incidental durante ecografías.

Menos del 10% de los nódulos tiroideos es maligno

Pese a la alta frecuencia de estos casos, la especialista señaló que menos del 10% de los nódulos tiroideos es cancerígeno, por lo que la mayoría corresponde a lesiones benignas.

“La gran mayoría son benignos y de evolución lenta”, explicó Luna Victorio.

Asimismo, indicó que no todos los pacientes requieren cirugía. En casos sospechosos se realiza una biopsia por punción con aguja fina, un procedimiento sencillo que permite determinar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.

La tiroides regula funciones vitales del organismo

La tiroides, ubicada en la parte anterior del cuello, cumple un papel fundamental en el organismo, ya que sus hormonas regulan funciones esenciales como:

El metabolismo

La respiración

La actividad cardíaca

El bienestar general

Cualquier alteración en esta glándula puede generar síntomas que afectan significativamente la calidad de vida.

Mujeres mayores de 60 años tienen mayor riesgo

Las enfermedades tiroideas son cinco veces más frecuentes en mujeres que en hombres, especialmente en aquellas mayores de 60 años.

Por ello, EsSalud recomienda realizar controles anuales mediante análisis de sangre, sobre todo en:

Mujeres mayores de 60 años

Mujeres en edad fértil

Mujeres que planean un embarazo

En cuanto a los síntomas, el hipotiroidismo puede provocar cansancio, intolerancia al frío, estreñimiento y somnolencia.

En cambio, el hipertiroidismo suele causar pérdida de peso, palpitaciones, sudoración excesiva e intolerancia al calor, principalmente en personas entre 20 y 40 años.

Los especialistas aclararon además que la obesidad no suele estar vinculada directamente a problemas tiroideos, ya que la mayoría de pacientes con sobrepeso presenta una función normal de esta glándula.

Recomiendan evitar la automedicación y acudir a controles

Finalmente, EsSalud exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir oportunamente a consultas médicas ante cualquier síntoma sospechoso.

La institución resaltó que la detección temprana permite controlar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes.