Un estudio liderado por investigadores de Mayo Clinic encontró que los cambios cerebrales asociados con la Enfermedad de Alzheimer pueden progresar hasta 20 veces más rápido en mujeres que también presentan niveles anómalos de una proteína relacionada con el Enfermedad de Parkinson.

La investigación fue publicada en la revista científica JAMA Network Open.

Los resultados indican que la acumulación de α-sinucleína, una proteína asociada al Parkinson, podría acelerar la progresión del Alzheimer cuando aparece junto con otras patologías cerebrales.

Un hallazgo que podría explicar la mayor incidencia en mujeres

La neurorradióloga Kejal Kantarci, autora sénior del estudio, explicó que reconocer diferencias biológicas entre hombres y mujeres podría mejorar el diseño de tratamientos y ensayos clínicos.

Según los investigadores, las mujeres representan cerca de dos tercios de las personas que viven con Alzheimer en Estados Unidos, una disparidad que durante años ha sido difícil de explicar.

“Reconocer estas diferencias específicas por sexo podría ayudarnos a diseñar ensayos clínicos más dirigidos y estrategias de tratamiento más personalizadas”, señaló la especialista.

El papel de la tau y la alfa-sinucleína

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación anormal de la proteína tau en el cerebro.

Sin embargo, muchos pacientes también desarrollan agregaciones de α-sinucleína, una proteína vinculada a trastornos conocidos como enfermedades por cuerpos de Lewy, entre ellos el Parkinson.

Cuando estas proteínas se pliegan de manera incorrecta y se acumulan en el cerebro, pueden:

Interrumpir la comunicación entre neuronas

Dañar circuitos cerebrales

Contribuir al deterioro cognitivo

Cómo se realizó el estudio

El equipo analizó datos de 415 participantes del programa de investigación Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, que monitorea cambios cerebrales asociados con el Alzheimer.

Los participantes se sometieron a:

Pruebas de líquido cefalorraquídeo para detectar α-sinucleína anómala

para detectar α-sinucleína anómala Estudios repetidos de neuroimagen cerebral para medir acumulación de tau

Aproximadamente el 17 % de los participantes mostró evidencia de niveles anormales de α-sinucleína.

Entre quienes presentaban ambas patologías, las mujeres acumularon tau significativamente más rápido que los hombres, lo que sugiere una interacción biológica específica.

Nuevas pistas para entender la demencia

El investigador Elijah Mak, primer autor del estudio, señaló que el hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre la vulnerabilidad femenina frente a la demencia.

“Esto abre una dirección completamente nueva para comprender por qué las mujeres soportan una carga desproporcionada de demencia”, afirmó.

Los científicos ahora investigan si este patrón también aparece en pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad en la que la α-sinucleína juega un papel central.