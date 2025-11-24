Con el cierre de año a la vista, especialistas en bienestar destacan que noviembre es el momento ideal para hacer una pausa, escuchar al cuerpo y retomar rutinas que permitan recuperar energía, equilibrio y estabilidad emocional. Según expertos de Oriflame, pequeños cambios diarios son suficientes para marcar la diferencia en la salud integral.

El enfoque que promueven combina buenos hábitos, nutrición consciente y el apoyo de suplementos capaces de cubrir necesidades específicas del organismo. “El equilibrio empieza con una buena alimentación, movimiento, descanso y con brindar al cuerpo los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima”, señalan.

Suplementos recomendados para reforzar la salud

Los especialistas resaltan que los suplementos nutricionales pueden ser aliados para complementar la dieta y fortalecer el bienestar general. Entre los más recomendados se encuentran:

Batidos de proteína: ayudan a mantener la masa muscular y aumentan la saciedad.

ayudan a mantener la masa muscular y aumentan la saciedad. Omega 3: esencial para la salud cardiovascular y cerebral.

esencial para la salud cardiovascular y cerebral. Antioxidantes naturales como la astaxantina: protegen las células del daño oxidativo y favorecen una piel saludable.

protegen las células del daño oxidativo y favorecen una piel saludable. Multivitamínicos y minerales: fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a combatir el cansancio.

fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a combatir el cansancio. Magnesio, calcio y vitamina D: claves para la salud ósea y muscular.

Un enfoque integral de bienestar

Carla Insua, gerenta general de Oriflame Perú, destaca la filosofía que guía su línea de productos:

“En Oriflame creemos que la verdadera belleza empieza con el bienestar. Por eso desarrollamos productos que acompañan un estilo de vida equilibrado, brindando soluciones accesibles y naturales para sentirse bien por dentro y por fuera.”

Su catálogo —que incluye proteínas, vitaminas, minerales, omega 3 y antioxidantes— está orientado a cubrir necesidades cotidianas y a fortalecer el cuerpo desde adentro mediante una propuesta de autocuidado integral.

Momento ideal para reconectar con el bienestar

El mensaje central es claro: cuidarse no significa exigirse más, sino aprender a escucharse y construir rutinas sostenibles. Para muchas personas, estas semanas previas al cierre del año pueden ser una oportunidad para reenfocar prioridades, reforzar la energía y empezar el 2026 con mayor vitalidad y equilibrio.