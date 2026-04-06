En el Perú, el 60% de las personas no acude a un centro de salud cuando presenta síntomas, mientras que el 40% opta por automedicarse, según datos del Ministerio de Salud del Perú.

Esta situación preocupa a especialistas, ya que retrasa el diagnóstico de enfermedades y reduce las posibilidades de recibir tratamiento oportuno. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, médicos resaltan la importancia de reconocer las señales tempranas del cuerpo.

La doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre Perú, explicó que muchas enfermedades se desarrollan progresivamente y suelen manifestar síntomas leves antes de agravarse.

“Muchas molestias se normalizan y se atribuyen al estrés o al cansancio, lo que retrasa la consulta médica y aumenta el riesgo de complicaciones”, indicó la especialista.

Señales de alerta que no deberías ignorar

Existen síntomas frecuentes que pueden ser señales tempranas de problemas de salud y que requieren atención médica.

1. Fatiga constante o falta de energía

El cansancio que persiste incluso después de descansar puede estar relacionado con:

Anemia

Alteraciones hormonales

Enfermedades crónicas

Si la fatiga se vuelve recurrente, se recomienda acudir a evaluación médica.

2. Dolores persistentes o frecuentes

Dolores que aparecen repetidamente o no desaparecen pueden indicar problemas subyacentes.

Entre los más comunes:

Dolores de cabeza frecuentes

Dolor muscular continuo

Dolor abdominal persistente

Si interfieren con las actividades diarias, es importante buscar atención profesional.

3. Cambios de peso sin causa aparente

La pérdida o aumento repentino de peso, sin cambios en la alimentación o actividad física, puede estar asociado a:

Trastornos metabólicos

Problemas hormonales

Enfermedades digestivas

4. Cambios en la piel o lunares irregulares

Alteraciones en lunares o lesiones que no cicatrizan pueden ser señales importantes.

Se recomienda acudir al médico si se observa:

Cambios en el color

Variación en el tamaño

Bordes irregulares

Manchas persistentes

5. Dificultad para respirar o palpitaciones

Estos síntomas pueden estar relacionados con problemas:

Cardiovasculares

Respiratorios

Si aparecen de forma repentina o frecuente, deben evaluarse inmediatamente.

6. Problemas digestivos recurrentes

Síntomas como:

Acidez constante

Inflamación abdominal

Dolor digestivo

Cambios en el tránsito intestinal

pueden indicar alteraciones que requieren diagnóstico médico.

7. Alteraciones en el sueño

El insomnio persistente o la somnolencia excesiva pueden estar vinculados a:

Problemas físicos

Trastornos emocionales

Estrés prolongado

Identificar su causa es fundamental para evitar complicaciones.

La prevención médica puede salvar vidas

Especialistas recomiendan realizar chequeos médicos al menos una vez al año, incluso cuando no existan síntomas evidentes.

La doctora Vega enfatizó que la prevención no solo implica acudir al médico ante una enfermedad, sino incorporar controles regulares como parte del cuidado personal.

Además, muchos planes de salud incluyen chequeos preventivos sin costo adicional, lo que facilita el acceso a evaluaciones tempranas.

Realizar consultas oportunas y evitar la automedicación son acciones clave para mejorar la calidad de vida y detectar enfermedades en etapas iniciales.