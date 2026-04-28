Hidratar y humectar son conceptos que suelen confundirse dentro de las rutinas de cuidado facial, pero cumplen funciones diferentes y complementarias.

Según explicó la Mg. Raquel Quincho Jara, coordinadora académica de la carrera de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, hidratar consiste en aportar agua a la piel, mientras que humectar implica sellar esa hidratación para evitar que se pierda.

“Hidratar significa aportar agua a la piel, mientras que humectar implica sellar esa hidratación para evitar que se pierda. Son procesos diferentes, pero complementarios”, señaló la especialista.

No distinguir entre ambos procesos es uno de los errores más frecuentes en el skincare y puede provocar que la piel no reciba el cuidado que realmente necesita.

Errores comunes que afectan la salud de la piel

Uno de los errores más habituales es asumir que una crema hidratante es suficiente para mantener la piel saludable.

En muchos casos, lo que ocurre es que se humecta sin haber hidratado previamente, o se hidrata sin aplicar después un producto que retenga la humedad.

Esto puede generar:

Resequedad persistente

Sensación de tirantez

Opacidad en la piel

Pérdida de elasticidad

Aparición de líneas finas más visibles

Cuando la piel carece de humectación, también pueden presentarse descamación, aspereza y sensación constante de sequedad.

Ingredientes que hidratan y humectan la piel

Los especialistas recomiendan identificar los ingredientes activos según su función dentro de la rutina de cuidado facial.

Ingredientes hidratantes (aportan agua):

Ácido hialurónico

Glicerina

Aloe vera

Pantenol

Urea en bajas concentraciones

Estos activos ayudan a atraer agua hacia la piel y mantener su equilibrio hídrico.

Ingredientes humectantes (sellan la hidratación):

Ceramidas

Aceites vegetales

Manteca de karité

Escualeno

Estos compuestos fortalecen la barrera cutánea y evitan la pérdida de agua.

El tipo de piel y la edad influyen en la elección de productos

La selección de productos debe adaptarse al tipo de piel y a la edad, ya que ambos factores influyen en las necesidades cutáneas.

Las pieles secas suelen requerir hidratación y humectación más intensas, mientras que las pieles grasas necesitan fórmulas ligeras y no comedogénicas.

Además, con el paso del tiempo, la piel pierde capacidad para retener agua y lípidos, lo que hace necesario reforzar ambos procesos.

“Una rutina efectiva debe incluir primero un producto hidratante y luego uno humectante. La clave no está en usar muchos productos, sino en entender qué necesita la piel”, concluyó la especialista.