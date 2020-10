Muchas mujeres después de tener un cierto número de hijos o si decide no tener ninguno puede optar por operación. Se trata de un método anticonceptivo definitivo, es decir irreversible, muy efectivo y seguro, sobre todo, cuando se tiene una pareja estable, de lo contrario es mejor optar por un método de barrera como el preservativo, pues la ligadura de trompas no previene enfermedades de transmisión sexual.

¿Qué es la ligadura de trompas?

Es una cirugía que cierra las trompas de Falopio de una mujer evitando que el óvulo se desplace y de esta manera no quede fecundado . También se le conoce como ligadura tubárica. Se aplica anestesia general, es decir, estará inconsciente y no sentirá dolor. La operación puede durar 30 minutos, sin embargo la paciente va a necesitar una hospitalización.

¿Qué son las trompas de Falopio?

Son los conductos que conectan los ovarios con el útero.

¿Qué realizan en una ligadura de trompas?

El cirujano realizará de uno a dos pequeños cortes en el abdomen, aproximadamente por la altura del ombligo. Se introduce por el abdomen un laparoscopio, que es una sonda angosta con una cámara diminuta en un extremo y a través de este se realiza un pequeño corte. Con la ayuda de un gas permite visibilizar mejor las trompas de Falopio. Finalmente, se cauterizan las trompas (queman) y quedan selladas con una banda.

Por otro lado, la minilaparotomía, se trata de un pequeño corte que se hace sobre el pubis, es otra forma de realizar una ligadura de trompas.

Es un procedimiento seguro, sin embargo como todo procedimiento quirúrgico puede presentar riesgos. Es mejor consultar con el ginecólogo.

¿Cuánto tiempo dura la recuperación de las ligaduras de trompas?

Según Víctor Canales, ginecólogo del Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, la recuperación es rápida. No obstante, en el caso de las mujeres que deciden realizarse esto durante el parto, la recuperación es mucho más rápida.

Después de realizada la operación, la paciente deberá estar en observación por 6 horas.

¿Cuándo es mejor hacerse una ligadura de trompas?

La ligadura de trompas también puede realizarse inmediatamente después de tener un bebé a través de una incisión pequeña en el ombligo. También se puede hacer durante una cesárea.

No hay una edad específica para ligarse las trompas, sin embargo es recomendable consultarlo con su médico pues se trata de un método irreversible. La mujer debe estar muy segura de querer realizarse este procedimiento.

Mitos sobre la ligadura de trompas

Es falso que después de este procedimiento la mujer deje de menstruar.

Es falso que después de la ligadura de trompas el deseo sexual se vea afectado.

La producción de hormonas no se interfiere.

Es un método definitivo que no protege de las enfermedades de transmisión sexual.

Ligadura de trompas y cáncer de ovario

Según Víctor Canales la realización de la ligadura de trompas previene el riesgo de cáncer de cuello uterino.

“Se saca todo el tercio externo para evitar cáncer de ovario, porque se ha demostrado que un tipo de cáncer comienza en la parte terminal de la trompa, que se llama fimbrias. Ahí nace el cáncer y se va al ovario. Si una paciente se hace ligadura de trompas, se saca todo ese tercio, entonces a parte de no poder quedar embarazada vamos a evitar el riesgo que haga cáncer de ovarios. Es una ventaja”, explicó el especialista en el programa Junta Médica de Tv Perú.

Famosas peruanas que se han realizado una ligadura de trompas

Juliana Oxenford reapareció en la televisión, tras dar a luz a su segundo hijo, durante una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló que se sometió a una ligadura de trompas a fin de evitar tener más hijos en un futuro. “Sí (cerré la fábrica). Además, me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener”, expresó la conductora de televisión, quien también dijo que su pequeño nació por cesárea por recomendación del médico que la atendió.

Karen Schwarz se sometió a una ligadura de trompas: “El tercero ya no viene”

Tras convertirse en madre por segunda vez, Karen Schwarz reveló que se sometió a una ligadura de trompas. “¡Qué cosa! Yo ya me ligué. Así que el tercero ya no viene”, mencionó la conductora de televisión en su programa.

