Juliana Oxenford se sometió a una ligadura de trompas: “Más hijos no voy a tener” (VIDEO)

Juliana Oxenford reapareció en la televisión, tras dar a luz a su segundo hijo, en una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló que se sometió a una ligadura de trompas para evitar tener más hijos en un futuro.

“ Sí (cerré la fábrica). Además, me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener ", expresó la conductora de televisión, quien también dijo que su pequeño nació por cesárea por recomendación del médico que la atendió.

"Mateo nació por cesárea y María fue parto natural. Lo que pasa es que, a diferencia de mi primer embarazo cuando me hago la ecografía de la semana 37 mi placenta ya advertía que el bebé quería nacer. Entonces, para que la frecuencia cardíaca del bebé en la panza no baje mucho, y le dije al médico que iba con parto natural porque María fue una experiencia increíble. Dijo que no, con cesárea, porque era más seguro por lo que eventualmente pueda pasar”, manifestó en conversación con Magaly Medina.

¿Cómo salió embarazada?

Juliana Oxenford contó que no buscó tener otro hijo con su esposo, Milovan Radovic. Sin embargo, esperaban a que sucediera en cualquier momento.

“Nos casamos, la verdad ni me cuidaba, y no sabía embarazada y dije qué bacán. Si salía un hijo, bien, pero no era que vamos a buscar o un tratamiento. En diciembre del año pasado tuve unos desarreglos y el ginecólogo me recomendó que me hagan un examen, me descubrieron un pólipo en el endometrio. Me lo sacaron en una operación ambulatoria y quedé recontra fértil porque al mes y medio ya estaba embarazada de Mateo”, sostuvo.

