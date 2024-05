Pamela Franco se pronuncia por reciente cercanía entre Christian Domínguez y Karla Tarazona

¿Regresaron? Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, se sinceró sobre el reciente acercamiento entre el cantante de cumbia y la conductora de televisión, Karla Tarazona. Además, aclaró que ella no depende económicamente del padre de su hija.

La cumbiambera decidió salir al frente y desmentir que sea trabajadora de su expareja, luego de que el programa ‘Magaly Tv La Firme’ revelara que el pago por sus presentaciones de su orquesta se depositaban a una bancaria a nombre de Domínguez.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre la cercanía de Christian Domínguez y Karla Tarazona?

En una reciente entrevista con Trome, la exintegrante de ‘Alma Bella’ se pronunció ante la nueva cercanía de su expareja Christian Domínguez y Karla Tarazona, luego de que el cumbiambero se sumara a la conducción del programa ‘Préndete’. Al respecto, Pamela Franco minimizó la situación y aseguró que no le interesa.

“En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas”, sostuvo para Trome. Además, la artista vinculada a Christian Cueva, también señaló que la situación no le incomoda. “¿No te incomoda?”, le preguntaron y a lo que contestó: “La verdad, no”.

Por otro lado, Franco confesó que no tiene ningún interés en retomar su relación con Christian Domínguez tras la difusión de su último ‘ampay’, y aseguró que nunca se ha quedado en su casa. “Desde el ‘ampay’ nunca hubo una intención de regresar. Él nunca se ha quedado en mi casa desde lo que pasó y no tendría por qué quedarse a menos que pase una emergencia”, sentenció.

¿Christian Domínguez cobra por las presentaciones de Pamela Franco?

Sobre las facturas a nombre de Christian Domínguez por las presentaciones de Pamela Franco, la cantante aseguró que el único vínculo que tiene con el artista, es por su menor hijas. Además, aseguró que la orquesta le pertenece en su totalidad, y que está en proceso para deslindarse completamente de él a nivel laboral.

“Cuando tenía mi relación Christian veía todo, pero han pasado cosas, no solamente estoy pasando mi momento emocional, también estoy desligándome de todo, pero la orquesta es mía. Comentaron que era su trabajadora y nada que ver (…) Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, comentó.

En ese sentido, Pamela Franco descartó que dependa económicamente de Domínguez y que lo único que los une es la hija que tienen en común. “No dependo de él en nada desde el día del ‘ampay’. Desde ahí cada uno tomó su rumbo y yo empecé desde cero. Él no me mantiene, el único vínculo es mi hija y es un tema que manejamos a medias, pero espero que todo llegue a buen puerto”, explicó.





