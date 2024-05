Leysi Suárez concedió una entrevista a las cámaras de Todo se filtra, donde explicó la razón de su ausencia en el cumpleaños de la suegra de Brunella Horna, revelando si fue o no invitada por la conductora de América Hoy.

“No fui porque tengo que trabajar acá. Eh bueno, me avisó algo, pero no pude porque he tenido evento ayer y hoy día, mañana es Día de la Madre, entones tengo que organizarme para celebrar bonito con mi familia”, dijo Leysi Suárez.

Además, Suárez aseguró que no es de ir a reuniones de sus compañeras de América Hoy , debido a sus tiempos.

“Ando full con el tema de ‘Cachudas y conchudas’, tengo la radio, tengo las programaciones, hago varias cositas pero todo bien, cuido mi trabajo bastante también”, expresó.

Janet Barboza es captada caminando de la mano con misterioso hombre en fiesta de Richard Acuña

Richard Acuña celebró el cumpleaños de su madre, Carmen Núñez, en una costosa fiesta en la que el Grupo 5 fue contratado para esa noche. Además, Ethel Pozo y Janet Barboza, fueron las invitadas de Brunella Horna.

Ambas presumieron sus elegantes vestidos en redes sociales, pero un seguidor de Instarándula compartió un video donde la ‘Rulitos’ aparece junto a un galán.

Como se recuerda, Barboza ha reiterado infinidades de veces que está soltera, luego de su última relación con Miguel Badona, con quien estuvo desde el 2019 al 2022.

Al parecer, la conductora de TV se estaría dando una oportunidad en el amor luego de ser vista agarrada de la mano con un hombre que lucía un terno azul.

“La señora Janet Barboza de la mano de un pretendiente”, escribió el usuario que le envió el video a Samuel Suárez.

