CorreoEnTuSalud conversó con el médico neurólogo José Centeno Arispe del hospital Honorio Delgado Espinoza, quien dio algunos alcances de la enfermedad degenerativa y la manera de controlarla con medicación y estilo de vida saludable.

¿Qué es el Parkinson?

“Es una enfermedad crónica degenerativa que se presenta en la población mayor de 50 años de edad. lo importante es identificarlo con tiempo. Existe cuatro síntomas: temblor, lentitud en el movimiento, rigidez en los músculos, inestabilidad postural porque tienden a caerse. Estar alertas a los síntomas”, señaló.

Los familiares deben estar alertas con los síntomas y llevarlo a un centro de salud con personal capacitado y luego será referido a la especialidad en neurología.

¿Es fatal el Parkinson?

El especialista de la salud informó que la enfermedad no es fatal y las personas no mueren, pero genera discapacidad y complicaciones para la marcha. Es muy común a la caídas que puede generar fracturas, se atoran frecuentemente o no comienzan a comer.

“En el hospital diagnosticaron 181 casos sospechosos de parkinson en el 2023, a la fecha llevamos 50 pacientes registrados con la enfermedad en el hospital. Hay más casos con parkinson que no son reportados”, dijo.

