Alrededor de 2.8 millones de personas viven con diabetes en el Perú y otras 6.4 millones se encuentran en riesgo de desarrollar esta enfermedad, según estimaciones del Ministerio de Salud (Minsa). Frente a este panorama, la institución realizó una campaña gratuita de prevención y detección temprana que brindó atención a más de 200 personas en el distrito de San Borja, informó la Agencia Andina.

La actividad, denominada “Festival por la Salud: Unidos contra la Diabetes”, se desarrolló en el polideportivo San Borja Limatambo, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre. Los asistentes accedieron a pruebas de glucosa, evaluaciones para identificar el riesgo de desarrollar la enfermedad y exámenes para detectar posibles complicaciones, como el pie diabético.

La jornada también ofreció servicios de medicina general, salud mental, vacunación, podología y consejería nutricional. Además, se realizaron pruebas de hemoglobina glucosilada, que permiten conocer el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. Los especialistas recordaron que algunas señales de alerta son la sed excesiva, el aumento del apetito, la necesidad frecuente de orinar y la pérdida de peso sin causa aparente. Sin embargo, advirtieron que la diabetes puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes.

Ante esta situación, el Minsa recomendó acudir periódicamente a los establecimientos de salud para realizar controles preventivos, especialmente si existen antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso u obesidad. La institución también recordó que una alimentación equilibrada, la actividad física regular y el seguimiento médico permiten reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y controlar la enfermedad.