El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que desde este año se incorporará al esquema nacional la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), considerada la más completa disponible actualmente, al brindar protección frente a nueve tipos del virus asociados a distintos tipos de cáncer.

Con esta medida, niños, niñas y adolescentes peruanos comenzarán a recibir desde 2026 una vacuna de mayor eficacia, lo que representa un avance significativo en la prevención del cáncer de cuello uterino y otras enfermedades vinculadas al VPH.

Un millón de menores aún no ha sido vacunado

Según cifras oficiales del Minsa, cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes aún no ha recibido la vacuna contra el VPH. Si bien en marzo de 2024 se amplió el Esquema Nacional de Vacunación para incluir a jóvenes hasta los 18 años, una parte importante de este grupo etario sigue sin inmunización.

El Plan Nacional de Vacunación contra el VPH 2025 solo logró cubrir al 20 % de adolescentes de 10 a 18 años que no habían sido vacunados previamente, por lo que se espera que el plan correspondiente al 2026 incluya a quienes quedaron fuera.

Pedido para ampliar cobertura a adolescentes y grupos vulnerables

La directora de la Asociación de Pacientes Esperantra, Karla Ruiz de Castilla, señaló que el Plan Nacional de Vacunación contra el VPH 2026, que suele aprobarse cada 31 de enero, debería incorporar a los adolescentes de 10 a 18 años que aún no han sido inmunizados.

Asimismo, pidió que se incluya a grupos vulnerables, como personas con VIH, tuberculosis e inmunosupresión, tal como lo establece la Ley 32501, aprobada por el Congreso en octubre de 2025.

Metas superadas y capacidad de ejecución

En 2025, el Minsa se fijó como meta la aplicación de 918 585 dosis, cifra que fue superada en aproximadamente 30 % al cierre de diciembre. En 2024, la vacunación contra el VPH también superó la meta anual en más de 40 %.

Estos resultados, según especialistas, evidencian una capacidad sostenida de ejecución, por lo que se espera que la meta de vacunación para 2026 se amplíe y permita alcanzar a un mayor número de menores y adolescentes.

Cambios normativos pendientes

Para que los grupos vulnerables accedan a la vacuna contra el VPH, se requiere modificar la Norma Técnica del Esquema Nacional de Vacunación, documento que permite programar dosis, registrar vacunaciones y planificar la distribución a nivel nacional.

De acuerdo con estimaciones, al menos 103 058 personas que reciben tratamiento antirretroviral deberían ser consideradas como prioridad en el plan 2026.

Importancia de la vacunación contra el VPH

El VPH está asociado al 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino, así como a verrugas genitales y otros tipos de cáncer que también afectan a los hombres. La vacunación es considerada una intervención clave para reducir la incidencia de estas enfermedades y avanzar hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino en el país.