La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 24,1% de personas mayores de 15 años vive con esta condición.

Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que para el 2030 más de un millón de menores podrían presentar obesidad.

“El impacto no es solo sanitario, sino también económico”, advierte el doctor Whilliam Franco, de Sanitas Consultorios Médicos.

Obesidad: una enfermedad crónica y compleja

Lejos de ser un problema estético, la obesidad es reconocida como una enfermedad crónica que afecta la regulación del apetito, el metabolismo y la acumulación de grasa.

Está asociada a enfermedades no transmisibles como:

Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares

Accidentes cerebrovasculares

Su tratamiento requiere seguimiento médico continuo, similar a otras condiciones crónicas.

Mitos que dificultan el tratamiento

A pesar de los avances médicos, persisten creencias erróneas que retrasan el diagnóstico:

“Es falta de voluntad”

La obesidad tiene causas biológicas y metabólicas. Requiere un enfoque multidisciplinario.

“Dejar de comer es la solución”

Las dietas extremas generan efecto rebote y desregulación del metabolismo.

“El IMC lo define todo”

El índice de masa corporal es útil, pero no mide la grasa visceral, clave en el riesgo metabólico.

“Cirugía o fármacos son soluciones fáciles”

Estos tratamientos deben ser indicados por especialistas y acompañados de cambios de hábitos.

Importancia del abordaje integral

El tratamiento actual de la obesidad incluye:

Evaluación médica especializada

Asesoría nutricional

Actividad física supervisada

Apoyo psicológico

El objetivo es lograr cambios sostenibles y prevenir complicaciones.

Detección temprana, clave para prevenir complicaciones

Los especialistas recomiendan controles médicos regulares para identificar factores de riesgo a tiempo.

Promover hábitos saludables desde el entorno familiar es fundamental para reducir el impacto de esta enfermedad en el país.