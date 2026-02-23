El 79,7 % de los menores peruanos comienza a usar redes sociales antes de los 13 años, pese a las restricciones de edad establecidas por las propias plataformas digitales.

Así lo revela un estudio desarrollado por profesores de la Universidad de Piura (UDEP), en colaboración con la Universidad Villanueva (España).

La investigación señala que la edad promedio de inicio es de 10 años y que un 27,49 % accede incluso antes de cumplir esa edad, lo que evidencia un contacto temprano y generalizado con el entorno digital en etapas clave del desarrollo infantil.

Cuatro horas diarias en promedio

Entre los principales hallazgos, el informe indica que los menores dedican en promedio cuatro horas diarias a redes sociales.

Además, uno de cada tres (31,26 %) permanece conectado cinco horas o más al día, un tiempo equivalente a media jornada escolar.

Casi la mitad de los encuestados utiliza estas plataformas sin horarios establecidos, lo que refleja un consumo digital poco estructurado.

TikTok, YouTube e Instagram lideran el consumo

Las plataformas más utilizadas por los menores peruanos son:

TikTok (79 %)

YouTube (72 %)

Instagram (64 %)

El estudio advierte que estas aplicaciones se caracterizan por contenidos audiovisuales breves y dinámicos, altamente influenciados por algoritmos, lo que puede reforzar patrones de consumo intensivo y prolongado.

Función social y riesgos asociados

Según la investigación, las redes sociales cumplen principalmente una función social y recreativa. Los menores las utilizan para comunicarse con sus pares y como respuesta inmediata al aburrimiento.

Si bien muchos logran identificar anuncios y contenidos de baja calidad, mantienen hábitos digitales poco estructurados y dificultades para traducir ese conocimiento en autocontrol.

Los autores subrayan la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática crítica y ética, con mayor acompañamiento de padres y docentes, además de políticas educativas orientadas al bienestar digital.

Detalles del estudio

La encuesta fue aplicada a 1.026 menores de entre 11 y 17 años de diversas regiones del país.

El trabajo de campo se realizó entre abril y setiembre de 2025 como parte de la investigación titulada:

“La alfabetización mediática de los menores peruanos como creadores y consumidores de contenidos en redes sociales”.

El estudio fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de ProCiencia.

Fue liderado por los doctores Tomás Atarama Rojas (UDEP) y Beatriz Feijoo (Universidad Villanueva), junto con la magíster Lucía Anastacio Coello (UDEP), y contó con la colaboración de los profesores Henry Palomino y Mateo Londoño.