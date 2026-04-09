El Perú enfrenta múltiples alertas sanitarias debido al incremento de casos de sarampión en la región Puno y la cocirculación del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) e influenza, lo que ha llevado a especialistas a reforzar el llamado a completar los esquemas de vacunación infantil.

Ante el inicio del pico estacional en abril, el Ministerio de Salud (Minsa) adoptó una nueva estrategia para proteger a la población infantil frente al VSR, virus considerado la principal causa de hospitalización en menores de un año por infecciones respiratorias agudas graves.

Según estimaciones, el VSR afecta aproximadamente a 135 mil personas al año en el país, lo que representa una importante carga para el sistema de salud.

Vacunación materna y anticuerpos para recién nacidos

Como parte de la estrategia sanitaria, se implementará la vacunación en gestantes y la administración del anticuerpo monoclonal Nirsevimab a recién nacidos, con el objetivo de brindar protección desde el primer día de vida.

Esta medida permitirá cubrir a todos los bebés menores de un año, incluyendo a prematuros y recién nacidos cuyas madres no hayan recibido vacunación durante el embarazo.

El anticuerpo se administra en una sola dosis al momento del nacimiento o al inicio de la temporada de mayor circulación del virus, ofreciendo protección durante los primeros seis meses de vida, considerados el periodo de mayor riesgo.

Virus respiratorio es principal causa de hospitalización en bebés

La doctora Nancy Olivares, neonatóloga pediatra del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que el VSR afecta las vías respiratorias y puede generar complicaciones graves en lactantes.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Secreción nasal

Tos persistente

Dificultad para respirar

Irritabilidad y cansancio

Mala alimentación

El virus es responsable de cuadros de bronquiolitis y neumonía, enfermedades que pueden requerir hospitalización en menores de un año.

Asimismo, se estima que el 71.6% de los lactantes hospitalizados por VSR eran previamente sanos, lo que evidencia que cualquier bebé puede verse afectado.

Temporada de mayor circulación inicia en abril

El VSR presenta un comportamiento estacional en el Perú, con mayor circulación entre abril y septiembre, lo que coincide con el incremento de enfermedades respiratorias en el país.

La situación se vuelve más compleja debido a la cocirculación con influenza estacional, fenómeno que incrementa el riesgo de saturación del sistema sanitario.

Diversas organizaciones médicas, como la Sociedad Peruana de Pediatría y la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia, han emitido recomendaciones para implementar medidas preventivas basadas en evidencia científica ante el aumento previsto de casos.

Brechas en cobertura de vacunación generan preocupación

Especialistas advierten que aún existen brechas en la cobertura de inmunización en el país.

Por ejemplo, la vacunación en gestantes contra tétanos, difteria y tos ferina (TdaP) alcanza el 83% de cobertura, cifra que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención.

Además, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han instado a la población a completar los esquemas de vacunación, especialmente ante el aumento de casos de sarampión en algunas regiones del país.