La pubertad precoz es una condición que provoca la aparición anticipada de características físicas propias del desarrollo sexual.
En términos médicos, se considera pubertad precoz cuando:
- En niñas, aparece antes de los 8 años.
- En niños, antes de los 9 años.
Aunque en el Perú no existen estadísticas nacionales recientes sobre su incidencia, especialistas resaltan que la detección temprana es fundamental para prevenir efectos negativos en la salud física y emocional.
“El inicio temprano de la pubertad puede afectar de manera importante el bienestar emocional y social de niñas y niños, generando problemas como ansiedad, baja autoestima o dificultades para relacionarse con otros”, explicó la doctora Nathaly Poma, gerente médico de Adium Perú.
Impacto físico y emocional en niñas y niños
Los menores que presentan pubertad precoz pueden experimentar dificultades tanto físicas como psicológicas.
En el aspecto físico, esta condición puede provocar:
- Disminución de la estatura final, debido al cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento.
- Mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la adultez.
En el plano emocional y social, los menores pueden presentar:
- Baja autoestima
- Ansiedad
- Cambios de comportamiento
- Vergüenza o timidez
- Riesgo de aislamiento social o burlas
Estas situaciones pueden generar una carga emocional significativa en niños y niñas que aún no están preparados para afrontar cambios corporales tempranos.
Signos de alerta que deben vigilar los padres
Los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos cambios físicos o conductuales que pueden indicar pubertad precoz.
Entre los principales signos de alerta figuran:
- Desarrollo mamario o testicular antes de la edad esperada
- Aparición temprana de vello púbico o axilar
- Olor corporal intenso
- Crecimiento acelerado en talla
- Cambios de humor o comportamiento
- Menstruación antes de los 8 años (en niñas)
- Aparición temprana de acné o maduración corporal acelerada
Identificar estos cambios a tiempo permite iniciar evaluaciones médicas y, de ser necesario, tratamientos oportunos.
Factores asociados y posibles causas
Diversos estudios han analizado los factores asociados a la pubertad precoz.
Un estudio transversal publicado en 2024 en la revista científica Frontiers in Pediatrics, que evaluó a 3,560 niños y niñas de entre 5 y 10 años en la provincia de Shandong (China), encontró una asociación entre el sedentarismo prolongado y el mayor riesgo de pubertad precoz en niñas, especialmente cuando se combina con alto tiempo frente a pantallas.
Los investigadores señalaron que la exposición prolongada a dispositivos electrónicos podría alterar la producción de melatonina, hormona que regula los ciclos biológicos vinculados al desarrollo puberal.
Sin embargo, los autores aclararon que el estudio evidencia asociación y no causalidad, por lo que se requieren investigaciones adicionales para confirmar estos hallazgos.
¿Qué hacer ante la sospecha de pubertad precoz?
Ante la presencia de signos sospechosos, especialistas recomiendan acudir a un endocrinólogo pediatra para una evaluación integral.
El diagnóstico puede incluir:
- Estudios hormonales
- Radiografías para determinar la edad ósea
- Evaluaciones clínicas especializadas
En algunos casos, el tratamiento médico puede ayudar a regular la progresión puberal, protegiendo tanto la salud física como el bienestar emocional del menor.
“Hablar de pubertad no debería ser un tabú. Debemos empoderar a padres y cuidadores para que observen, pregunten y busquen ayuda profesional sin miedo ni estigma”, enfatizó la doctora Nathaly Poma.