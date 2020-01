La explosión de un camión cisterna duante el amanecer de este jueves 23 de enero de 2020 en Villa el Salvador se presenta como una tragedia más producto de un incendio en nuestro país. 51 heridos, un muerto y graves pérdidas materiales sumen en la desolación y la tristeza a este distrito limeño.

Diferentes personas se han visto afectadas por quemaduras de diferente grado y en diario Correo recogimos las recomendaciones de un experto del Cuerpo General de Bomberos en el programa de ATV que conduce el Dr. Tomás Borda. De esta manera, te explicamos qué se debe realizar en los casos en que una persona cercana ve afectada su piel por el fuego o las altas temperaturas de otros componentes.

Quemadura de primer grado

En este caso, la piel muestra una coloración roja producto de la radiación solar en un día de playa, o también se puede dar en la cocina, cuando por ejemplo el vapor caliente del arroz recién cocinado puede quemar la mano o el codo. Para controlar este tipo de quemadura, se debe cambiar la temperatura y, para tal fin, el experto del Cuerpo General de Bomberos recomienda seguir los siguientes pasos.

1. Aplicar agua fría y jabón sobre la zona afectada. No Kerosene, aceite ni pasta de dientes.

2. Pegar una gasa estéril y cubrir con un vendaje, pero sin presión.

Quemadura de segundo grado

Puede ser una quemadura causada por aceite, petróleo u otro componente. En esta situación, el afectado siente un dolor intenso y se suele evidenciar una ampolla, que sirve como apósito biológico (protector de infecciones). En esta circunstancia, la piel ha sido afectada y es propensa a sufrir el ingreso de gérmenes, una complicación muy frecuente por las quemaduras, según sugiere el experto, que recomienda tratarse de manera hospitalaria pero en principio seguir las siguientes recomendaciones.

1. No se deben romper las ampollas, esa será una labor posterior del médico.

2. Aplicar agua fría.

3. Aplicar 3 milímetros de espesor de una crema especial. Pero se debe untar con guante quirúrgico, debido a que la gravedad de la quemadura expone a la piel a infecciones.

Quemaduras grandes de segundo grado

Se pueden presentar cuando el cuerpo se llega a prender, y para ello las personas suelen auxiliar al afectado desesperadamente con extintores. El experto brinda algunas precisiones sobre este objeto y brinda recomendaciones.

1. No se debe usar el extintor común, debido a que contiene un polvo químico que seguirá quemando la piel. Este solo es eficaz para apagar objetos o superficies.

2. Se deben usar extintores especiales. Existen dos tipos: uno de agua, que es el más recomendado, y otro de Co2.

3. También se pueden usar mantas de algodón. La persona que auxilie debe arropar a la víctima, de modo que quede rodeado por la manta. En ese momento, debe lanzarse sobre el suelo y rodar hasta apagar las llamas.

Quemadura de tercer grado

Pueden ser causadas por aceite, petróleo, combustible, entre otros elementos. Lesiona la tercera parte de la piel y el experto del Cuerpo General de Bomberos sugiere algo que puede parecer raro. En este tipo de quemadura, los afectados no sienten dolor, no les quema la zona afectada, ya que los nervios superficiales y los vasos sanguíneos han sido destruidos, y por lo tanto ya no están los tejidos que manifiestan las sensaciones. Aquí las recomendaciones.

1. Inmovilizar y llamar a las unidades médicas, bomberos y ambulancia.

2. Echar abundante agua fría sobre la zona afectada.

3. Mojar una sábana limpia y envolver al paciente hasta esperar la llegada de los médicos.