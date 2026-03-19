Más de seis millones de estudiantes retornan a las aulas en el país, según el Ministerio de Educación del Perú, en un contexto que exige reforzar la seguridad, la salud y el bienestar de niños y adolescentes.
El inicio del año escolar implica mayor exposición a riesgos durante el traslado, así como a enfermedades y situaciones que pueden afectar el desarrollo emocional.
Hábitos clave para proteger a los escolares
La doctora Nandy Vega, de Mapfre Perú, destaca la importancia de fortalecer hábitos preventivos desde el hogar.
1. Alimentación saludable en la lonchera
Evitar productos ultraprocesados como galletas o bebidas azucaradas. Se recomienda incluir frutas, proteínas y alimentos naturales.
2. Higiene para prevenir contagios
El aula facilita la transmisión de enfermedades. Lavarse las manos y no compartir utensilios reduce riesgos.
3. Buen descanso para rendir mejor
Dormir menos de lo recomendado afecta la concentración y el estado de ánimo. Se debe limitar el uso de pantallas en la noche.
4. Atención a cambios de conducta
Irritabilidad o aislamiento pueden ser señales de estrés o dificultades de adaptación escolar.
5. Cuidado del bienestar emocional
Hablar con los hijos y acompañarlos en la adaptación a nuevas rutinas es clave para su desarrollo.
Seguridad en el traslado y prevención
El traslado diario al colegio es uno de los principales focos de riesgo.
Los especialistas recomiendan:
- Verificar rutas seguras
- Supervisar el transporte escolar
- Enseñar normas básicas de seguridad vial
Además, contar con respaldo como seguros de salud u orientación médica puede facilitar una respuesta rápida ante emergencias.
Prevención desde el entorno familiar
El regreso a clases es una oportunidad para reforzar rutinas saludables en casa.
“Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una diferencia importante en el bienestar físico y emocional”, señala la especialista.