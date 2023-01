Hay días en los que no se encuentra motivación para realizar los deberes. Se siente incluso que algo en nuestras vidas no está marchando bien, pero no logramos identificar las razones de esos bajones emocionales y desgano. Muchos responsabilizan a la rutina en la cual estamos sumergidos, pues implica entrar en una monotonía que podría afectar de forma directa en nuestra salud mental.

La agilidad mental se ve perjudicada al someter a nuestra mente a una vida rutinaria que la obliga a trabajar de manera automática y programada como si fuéramos robots. Por esa razón, es importante identificar si hemos caído en la monotonía para que podamos realizar actividades variadas que nos motiven y mantengan con la mente y el cuerpo activos.

Raúl Franco, profesor de Psicología de la Universidad de Piura, afirma que “realizar las labores diarias con desgano, tanto que hay una resistencia a cumplirlas aún cuando no realizarlas tendría una consecuencia perjudicial, ya es un signo”. Así como sentir cansancio cognitivo, físico y emocional que no permite disfrutar de las actividades.

Además, es importante identificar si se tiene el anhelo constante de hacer un cambio radical que, por lo general, es difícil ejecutar y termina con la resignación de quien lo piensa.

¿Te sentiste identificado con lo anterior? Entonces es momento de tomar acción para que la rutina no signifique un peso en tu vida y, de vez en cuando, cambies las actividades y mires la vida desde otra perspectiva. El especialista de la UDEP te recomienda qué hacer si la rutina te está perjudicando:

Considera los planes flexibles: mantén una rutina organizada, pero que, al mismo tiempo, permita el ingreso de nuevas actividades y cambios sin causar una incomodidad desgastante.

Vive más en el presente: de ese modo, podrás encontrar novedad en la cotidianidad. A veces se cree que los grandes cambios son los que pueden generar motivación y por ello, se deja de prestar atención a lo que se realiza; sin embargo, si se mantiene una actitud curiosa y de apertura, es posible descubrir elementos valiosos y sorprendentes en lo rutinario.

Busca hacer distinto lo rutinario: recuerda que, a veces, tendrás que hacer actividades que no son del todo agradables o placenteras, y eso es parte de la vida. Las actividades que demandan esfuerzo o que son incómodas permiten desarrollar la voluntad. Más que buscar novedades y cambios, hay que hacer distinto lo rutinario.

Sé agradecido: este es un hábito importante para conectar con nosotros mismos, interiorizar aquello que desempeñamos y recordar su propósito en nuestras vidas, teniendo en cuenta las consecuencias sobre nuestro bienestar personal.

Recuerda que la decisión es tuya: en todo momento estás decidiendo, aunque a veces la monotonía de la rutina te haga pensar lo contrario. Siempre tienes poder de decisión sobre cada acción que realizas e, incluso, cuando no puedes cambiar algo; posees una libertad interior que te permite elegir qué actitud quieres tener ante aquello que te obstaculiza.

Toma en cuenta estos consejos que te ayudarán a conectar más contigo mismo. Recuerda que en la cotidianidad puedes seguir sorprendiéndote, siempre que disfrutes el proceso y prestes atención a los detalles.

