El Seguro Social de Salud alertó que 7 de cada 10 pacientes con ansiedad y depresión laboral en el Perú son mujeres, en un contexto de aumento sostenido de los problemas de salud mental vinculados al trabajo.

Según datos del sistema ESSI, entre 2020 y abril de 2026 se registraron 114,404 pacientes únicos con diagnósticos confirmados.

Casos aumentaron casi 50% en cinco años

Las cifras evidencian un crecimiento significativo. Entre 2020 y 2025, las atenciones anuales pasaron de 13,937 a 20,703 casos, lo que representa un incremento cercano al 50%.

Los diagnósticos más frecuentes son:

Trastorno de ansiedad generalizada: 62 mil casos

62 mil casos Episodios depresivos: 22 mil casos

22 mil casos Trastornos de adaptación: 19 mil casos

Doble jornada impacta en mujeres

La psiquiatra Jessica Málaga, del Hospital Almenara, explicó que esta brecha responde a factores estructurales.

“Las mujeres enfrentan una doble jornada: trabajo remunerado y responsabilidades en el hogar, lo que incrementa su sobrecarga”, señaló.

La especialista añadió que también existe una mayor capacidad de detección y un cambio en la forma de entender la salud mental en el ámbito laboral.

Factores de riesgo en el trabajo

EsSalud identificó diversos factores que influyen en el deterioro emocional de los trabajadores:

Clima laboral negativo

Liderazgos autoritarios

Sobrecarga de tareas

Falta de conciliación entre vida laboral y personal

Señales de alerta que no deben ignorarse

La institución advirtió que existen síntomas que no deben normalizarse:

Insomnio o despertares frecuentes

Cansancio persistente

Irritabilidad o desmotivación

Dolores físicos como cefaleas o tensión muscular

Prevención y rol de las empresas

EsSalud subrayó que la prevención es responsabilidad compartida, especialmente de los empleadores.

“No se trata de exigir más a quien no está bien, sino de motivar a recibir atención”, indicó la especialista.

Asimismo, destacó que un liderazgo empático puede ayudar a reducir el estigma y detectar situaciones de riesgo como acoso o discriminación.