Los suplementos nutricionales para niños y adultos mayores son productos que deben ser prescritos por el médico y no ser consumidos por gusto o moda. Sarah Vega, pediatra y neonatóloga de la clínica Ricardo Palma, explica que desde edad temprana los padres buscan “ayudar” con comprimidos, polvos, gominolas, jarabe, sprais y todo alimento artificial a sus hijos para fortalecer los huesos, memoria, habilidades cognitivas y prevenir enfermedades en la adultez.

Sin embargo, no hay mejor alimento que las verduras frescas, proteínas derivadas de la carne, pescado y huevos. Además de los cereales, legumbres, etc. “Muchas progenitoras solicitan a los pediatras que les receten estos complejos a sus recién nacidos. Unas porque ya no quieren amamantarlos o para combinarlos con la leche materna sin darse cuenta de que puede llegar a ser contraproducente”, señala.

Menciona que, a partir de los 6 meses, se complementa las comidas del infante con papillas de verduras y frutas, además, de menestras, quinua, hígado y otras dietas equilibradas en la que estén presentes y en las proporciones adecuadas las vitaminas minerales y aminoácidos ricos en hierro para prevenir la anemia. La especialista indica que el consumo de suplementos no es malo, ya que para algunos niños son necesarios cuando hay un déficit de alguna vitamina como la B2, B12, A y D, así como el hierro, el calcio, el zinc y la riboflavina que pueden ayudar a evitar el retraso del crecimiento, etc.

ADULTOS MAYORES

Para el geriatra clínico Luis Sandoval, los suplementos son recomendados en la edad adulta a partir de los 60 años porque ayudan a aportar proteínas diariamente.

“Debido a que las defensas y su inmunidad se ven más afectadas a esta edad, es importante el consumo de vitamina D3 y B12, zinc, hierro y calcio, ácidos grasos omega 3, magnesio, entre otros, porque pierden peso más rápido y necesitan fortificar sus huesos”, indica el experto.

Añade, además, que en la tercera edad los cuerpos envejecidos procesan las proteínas de manera menos eficiente, por eso necesitan más para mantener la masa muscular y la fuerza, la salud ósea y otras funciones fisiológicas esenciales. De igual forma, sugiere no consumir ningún producto sin una orden médica y mucho menos para prevenir la COVID- 19.

CONSECUENCIAS

Al respecto, los médicos indican que, en ocasiones, el exceso de ciertas vitaminas y minerales que tienen algunos suplementos puede incluso ser perjudicial. Por ejemplo, el zinc, hierro o vitamina D en demasiada cantidad en el organismo pueden producir náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cólicos, diarreas y dolores de cabeza.

“Si la ingesta es excesiva y se prolonga en el tiempo, su acumulación puede afectar al sistema inmunológico, reducir los niveles en sangre de lipoproteínas de baja densidad (HDL, el conocido como colesterol bueno) e incluso causar trastornos neurológicos. Además, puede causar sobrepeso en los pacientes”, mencionan.