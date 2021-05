En la actualidad muchos países están en pleno proceso de vacunación contra la COVID-19 a su población y Perú no es ajeno a ello. Hasta este martes 11 de mayo, casi un millón y medio de ciudadanos fueron inmunizados.

La mayoría de vacunas contra el coronavirus deben ser aplicadas en dos dosis y muchos se preguntan qué no deben hacer tras recibir el primer pinchazo.

Antes de informar sobre qué actividades no realizar, es bueno recordar que, de acuerdo a los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una persona está completamente vacunada luego de dos semanas de su segunda dosis. Frente a esto, se deben tomar precauciones para evitar infectarse con la enfermedad respiratoria.

No cambiar rutina

Muchos ciudadanos que recibieron la primera inoculación consideran que pueden hacer sus vidas como si no hubiera pandemia. Sin embargo, están equivocados, pues la inmunidad no está completa y no es de manera automática, por lo que pueden contagiarse e infectar a los demás.

“Crear inmunidad requiere tiempo. Se considerará que estás completamente vacunado una vez que hayan transcurrido dos semanas de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech o la de Moderna; 15 días desde la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca; o dos semanas desde la única dosis de la vacuna de J&J/Janssen contra la COVID-19”, informó Unicef.

Es preciso mencionar que las vacunas, sea del laboratorio que fuese, evita que seas hospitalizado o fallezcas. Aún se investiga que también evita que te contagies, por lo que aún debes cumplir con las medidas de bioseguridad para cuidar a tus seres queridos.

Continuar usando mascarilla

Estar vacunado no evita que te infectes con la COVID-19. Si bien no puedes enfermar de gravedad, sí puedes contagiar a los demás, por lo que se debe seguir usando la mascarilla para evitar la propagación del virus.

Otras medidas que también se debe tomar es el distanciamiento social, lavado constante de manos, ventilación de espacios cerrados y, si es posible, usar una mascarilla más para una mayor efectividad en la protección.

Posibles efectos adversos

No todos tienen el mismo sistema inmunológico, algunos no tienen ningún efecto secundario al recibir la primera dosis de la vacuna, pero sí hay otros que sí tienen afectación.

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) recomienda a la población a que si tiene cualquier efecto secundario fuera de lo común debe pedir ayuda médica.

Cuando un ciudadano se vacuna tiene que esperar media hora en vigilancia para verificar de que no exista ningún signo de alarma.

¿Puedo tomar alcohol?

La respuesta es un rotundo NO. Es recomendable que las personas que se encuentren en pleno tratamiento o terapia farmacológica no consuman bebidas alcohólicas.

“Después de que te ponen una vacuna, sabiendo que te puede dar fiebre, dolor de cabeza o malestar del cuerpo, para qué tomas alcohol, ¿no? Eso no es responsable”, dijo Mariana Mendoza, ex directora del Programa Nacional de Inmunización del Minsa, a El Comercio.

Sobre la alimentación, no existe evidencia que obligue a un cambio de comidas, pero si el médico recomienda una indicación, se le debe hacer caso.

