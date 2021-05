El Ministerio de Salud informó este último lunes que inició la investigación de dos de los casos de presunta vacunación con jeringas vacías a adultos mayores. Sin embargo, nada asegura que estas malas prácticas no vuelvan a repetirse en otros puntos de inmunización contra la covid-19.

Por tal motivo, es importante conocer cómo es que el adulto mayor o familiar que lo acompaña pueden darse cuenta de estos condenables hechos y proceder a denunciarlos ante las entidades correspondientes o hacerlo público.

Durante su participación en Mujeres al Mando, la consultora del Colegio de Enfermeros del Perú, Elena Zúñiga, y el médico infectólogo, Leslie Soto, brindaron parte de su conocimiento para brindar estas recomendaciones que evitarán pasar por un mal rato a nuestros adultos mayores.

Enfermero debe cargar la jeringa con la vacuna a la vista del paciente

Soto remarcó que al recibir cualquier tipo de droga (vacuna o antibiótico), “debe ser cargado siempre a la vista de la persona”. Esto a fin de garantizar que la dosis que recibirá es la requerida para que la efectividad no se vea disminuida.

Por su parte, Zúñiga enfocó su comentario en que el enfermero está en la obligación de explicarle al paciente las posibles reacciones adversas temporales que puede presentar luego de la inoculación de la vacuna.

Personal de enfermería firmará tarjeta de vacunación

Luego de proceder a la inoculación de la dosis, el personal de enfermería encargado de la vacunación deberá firmar la tarjeta de vacunación que se le brinda a cada adulto mayor luego de pasar por el proceso, señaló la especialista.

Paciente debe presentar sensación fría en la zona

“Generalmente todo tipo de líquido va a generar sensación fría. Sabemos que la vacuna está conservada en una cadena de frío, entonces por lo general el paciente va a sentir una sensación. Por eso es que recomendamos no sobar, frotar o tocar nada porque podríamos alterar la temperatura de la vacuna y afectarla”, señaló Elena Zúñiga.

En tanto, Soto añadió que también puede sentirse dolor en la zona de inoculación debido a que el “músculo está ampliándose”.

Verificar que pistón de hule esté separado de la aguja

Si no hay líquido en la jeringa esto será fácil de comprobar. El pistón de hule debe estar separado de la aguja. De no presentarse este hecho, es posible presumir que no se le está inoculando la dosis correspondiente al adulto mayor.

Correcto uso de la jeringa (Latina)

Revisar el desecho de jeringa

Luego de inocular la dosis al adulto mayor, el personal de vacunación debe desechar la jeringa, lo que en la comunidad científica se denomina “desecho de residuos bio contaminados”, señaló la licenciada. En tanto, el médico infectólogo remarcó que el desechar la jeringa previene “accidentes y la reutilización”. La jeringa y la aguja se arrojan a un contenedor y ya no será posible utilizarlas con otro paciente.

Grabar el instante de la vacunación

Es importante grabar el momento en el que se vacuna al adulto mayor. Esto beneficia a quien desee salir de la duda. Enfocar la jeringa y observar si efectivamente esta contiene líquido. Asimismo, servirá como medio de prueba ante una eventual denuncia por mala praxis.

En caso de denuncia, es posible llamar a la línea gratuita 113 de SuSalud a fin de obtener más información para proceder con las investigaciones y determinar responsabilidades. Asimismo, esta superintendencia cuenta con una aplicación y una página web.