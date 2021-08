El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres peruanas. Esto según el último informe de Globocan (Agencia Internacional de Investigación del Cáncer). Solo en el 2020, esta enfermedad generó más de 4 mil nuevos casos y cerca de 2 mil mujeres fallecieron, lo que pudo ser evitado por medio de exámenes anuales y de la vacunación. Es precisamente la inoculación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) la mejor forma de evitar que este cáncer cobre más vidas en el futuro.

¿Cómo? inmunizando a las adolescentes de 9 a 13 años. “Este rango de edad no es al azar. Según estudios, esta es la etapa ideal porque las niñas, al no haber iniciado una vida sexual, no han tenido contacto con el virus y su cuerpo formará anticuerpos con mucha más efectividad y rapidez”, dice la obstetra Mirian Rojas Aguedo, decana del Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao.

La vacuna que aplica el Ministerio de Salud protege de las cepas 16 y 18 del Virus de Papiloma Humano, responsables del 70% de casos de cáncer de cuello uterino, vulvar, anal y vaginal. Además, protege contra las cepas 6 y 11, responsables del 90% de las verrugas genitales.

Retraso por pandemia

Antes del coronavirus, las niñas eran vacunadas en los colegios, lo que además garantizaba que se cumpliera con la segunda dosis que se aplica luego de seis meses después de la primera inoculación. Para Manuel Álvarez, exdirector ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica de INEN, en años anteriores la cobertura de vacunación contra el VPH llegó al 80%; sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria, las coberturas han descendido preocupantemente. Durante el primer semestre del año, solo el 10% de niñas han recibido su primera dosis. Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Salud, las regiones que presentan un bajo nivel en la primera dosis contra el VPH son: Ucayali (1.8%), Puno (3.7%), Ica (4.3%), San Martín (4.4%) y Moquegua (4.5%).

“Hago un llamado a los padres de familia de niñas entre 9 y 13 años para que protejan a sus hijas contra el VPH vacunándolas. Así las protegerán en un futuro de la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino, el segundo más mortal entre las peruanas.” insistió el ginecólogo Álvarez.