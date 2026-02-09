En un entorno digital donde más de 5.200 millones de personas utilizan redes sociales a nivel mundial, la seguridad de las cuentas personales se ha convertido en una prioridad. En el marco del aniversario de Facebook, OPPO recordó la importancia de proteger las contraseñas almacenadas en los smartphones para evitar accesos no autorizados y filtraciones de información.

Según el Verizon Data Breach Investigations Report, el 81 % de las filtraciones de datos están relacionadas con el uso de contraseñas débiles o reutilizadas, un escenario que se agrava ante el incremento de ciberataques dirigidos a redes sociales y aplicaciones móviles.

Frente a este panorama, la compañía compartió cinco recomendaciones prácticas orientadas a fortalecer la seguridad digital de los usuarios.

Cinco recomendaciones clave de seguridad

1. Crear contraseñas largas y complejas

Las contraseñas deben tener al menos 12 caracteres, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Estudios citados por Norton advierten que claves de solo ocho caracteres pueden ser vulneradas en menos de dos segundos mediante ataques de fuerza bruta.

2. Evitar reutilizar contraseñas

Usar la misma clave en varias plataformas incrementa exponencialmente el riesgo. De acuerdo con Cybersecurity Insiders, el 63 % de los usuarios reutiliza contraseñas, lo que facilita el acceso a múltiples cuentas si una sola es comprometida.

3. Activar la autenticación en dos factores

La verificación en dos pasos (2FA) añade una capa adicional de protección. Datos de Google señalan que las cuentas con esta función activada son hasta 50 % menos propensas a ser hackeadas.

4. Utilizar gestores de contraseñas

Los gestores permiten generar y almacenar claves seguras. Según LastPass, el 59 % de los usuarios recurre a este tipo de herramientas para mejorar la seguridad y evitar el olvido de contraseñas complejas.

5. Mantener el sistema y las apps actualizadas

Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades críticas. Kaspersky advierte que el 30 % de las fallas de seguridad se originan en sistemas desactualizados, lo que expone los dispositivos a ataques.

Funciones de seguridad integradas en los smartphones

Además de estas prácticas, OPPO destaca que sus smartphones incorporan herramientas de protección adicionales, como el bloqueo de aplicaciones y la opción de ocultar apps, diseñadas para impedir accesos no autorizados incluso si el equipo es manipulado por terceros.

“Con prácticas básicas como contraseñas robustas, autenticación en dos factores y las funciones de seguridad integradas en nuestros dispositivos, buscamos que los usuarios naveguen en redes sociales con mayor confianza y tranquilidad”, señaló Manuel Morey, especialista de Producto de OPPO Perú.