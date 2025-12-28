Tener la bandeja de entrada de Gmail saturada con mensajes acumulados durante años no solo dificulta encontrar información importante, sino que también reduce la productividad, especialmente en entornos laborales y académicos donde el correo sigue siendo un canal clave de comunicación.

“Estudios sobre hábitos digitales muestran que cerca del 65 % de los usuarios revisa su correo varias veces al día, pero más del 40 % admite perder tiempo buscando mensajes importantes por falta de organización”, explicó Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

Cómo configurar Gmail para destacar los correos importantes

Gmail ofrece opciones de personalización que permiten reorganizar la bandeja de entrada sin crear estructuras complejas. Desde el ícono de configuración (engranaje), el usuario puede ingresar a “Tipo de bandeja de entrada” y elegir formatos como:

Importantes primero

No leídos primero

Destacados primero

También se puede activar la “Bandeja de entrada prioritaria”, que combina distintos criterios para mostrar en la parte superior los correos más relevantes. Esta función ayuda a reducir el ruido visual y atender primero los mensajes urgentes.

Además, en la opción “Personalizar” es posible definir cuántos correos aparecen en cada sección y qué pestañas se mantienen visibles.

Cómo identificar registros y suscripciones fácilmente

Un recurso poco conocido pero muy útil es el uso de alias con el símbolo “+”. Al registrarse en servicios en línea, se puede usar una dirección como:nombreusuario+compras@gmail.com

Todos los mensajes llegan a la misma cuenta, pero este detalle permite crear filtros automáticos para archivar o etiquetar correos de promociones, boletines o notificaciones sin que saturen la bandeja principal.

Para qué sirven los puntos en la dirección de Gmail

En Gmail, los puntos dentro del nombre de usuario no alteran la dirección real. Correos enviados a usuario@gmail.com o us.ua.rio@gmail.com llegan a la misma bandeja.

Esta función permite segmentar el uso del correo: una versión para registros en línea y otra para contactos personales. Luego, mediante filtros, los mensajes se organizan automáticamente según su origen.

Cómo automatizar la limpieza de la bandeja de entrada

Para mantener el orden de forma permanente, Gmail permite crear filtros personalizados. Desde “Ver todas las configuraciones”, en la sección “Filtros y direcciones bloqueadas”, el usuario puede definir acciones automáticas como:

Archivar correos

Asignar etiquetas

Eliminar mensajes

Omitir la bandeja de entrada

Gmail también permite aplicar filtros a correos antiguos, lo que facilita eliminar o archivar cientos o miles de mensajes en segundos.

“Cuando se automatiza la organización del correo, el tiempo dedicado a gestionarlo puede reducirse hasta en un 30 %, lo que impacta directamente en la eficiencia diaria”, añadió Paulet.

Mantener el correo ordenado ayuda a priorizar tareas, responder a tiempo y reducir el estrés digital, convirtiendo a la bandeja de entrada en una herramienta clave para trabajar con mayor claridad.