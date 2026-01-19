Las fotos bajo el agua con smartphones son cada vez más frecuentes entre viajeros y aficionados a las actividades acuáticas. Sin embargo, pese a los avances en cámaras móviles, obtener imágenes nítidas y con colores reales sigue siendo un desafío.

Según el Underwater Image Enhancement Benchmark (UIEB), alrededor del 6,3 % de las imágenes subacuáticas presentan problemas severos de color y claridad debido a la absorción de luz, el bajo contraste y la distorsión cromática propia del medio acuático.

Ante este panorama, la empresa OPPO compartió recomendaciones para evitar los errores más frecuentes al momento de capturar imágenes bajo el agua con el celular.

Error 1: Ignorar cómo cambia la luz bajo el agua

Uno de los errores más comunes es no considerar que el agua absorbe y dispersa la luz de forma distinta al aire. A pocos metros de profundidad, hasta el 70 % de la luz natural se pierde, lo que genera fotos apagadas y con predominio de tonos azulados o verdosos.

Cómo evitarlo: Acércate lo más posible al sujeto, aprovecha la luz natural en aguas poco profundas y utiliza modos de cámara optimizados para fotografía subacuática.

Error 2: Subestimar la resistencia al agua del equipo

No todos los smartphones están diseñados para ser sumergidos. Usar un equipo sin la certificación adecuada puede provocar daños irreversibles.

Cómo evitarlo: Verifica que el dispositivo cuente con certificación IP68, que permite inmersiones seguras en agua dulce por tiempo limitado, protegiendo el equipo durante la captura de fotos y videos.

Error 3: No limpiar la lente antes de sumergir el teléfono

Gotas de agua, huellas o suciedad en la lente generan manchas, desenfoque parcial y distorsión de color. De hecho, más del 55 % de las fotos subacuáticas de baja calidad se deben a este descuido, según reportes de usuarios aficionados.

Cómo evitarlo: Limpia cuidadosamente la lente y el protector antes de entrar al agua y revisa que no queden burbujas adheridas.

Error 4: Olvidar expulsar el agua tras la toma

Muchos usuarios recurren a trucos caseros para sacar el agua del parlante luego de sumergir el teléfono, lo que no siempre es efectivo.

Cómo evitarlo: Algunos modelos cuentan con funciones automáticas. Por ejemplo, los smartphones OPPO incorporan un modo Bajo el agua que expulsa el líquido del parlante al finalizar la sesión, sin necesidad de acciones adicionales.

Tecnología y preparación, la clave

“En OPPO Perú enfatizamos no solo la resistencia al agua de nuestros dispositivos, sino también modos y tecnologías de cámara que ayudan a capturar colores vibrantes y detalles nítidos bajo el agua”, señaló Manuel Morey, especialista de producto de la marca.

El vocero indicó que, con la preparación adecuada, los usuarios pueden lograr imágenes que reflejen fielmente sus experiencias acuáticas.

Un verano ideal para experimentar

Con herramientas apropiadas y conocimiento básico, la fotografía bajo el agua puede convertirse en una experiencia única. Dispositivos como el OPPO Reno14 F integran tecnologías pensadas para este tipo de escenarios, permitiendo capturar imágenes más claras y realistas durante actividades acuáticas.