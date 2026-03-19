En el marco del Día Internacional del Aprendizaje Digital, especialistas destacan el impacto de la tecnología en la educación y su capacidad para adaptarse a nuevas dinámicas de vida.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), más de 643 mil jóvenes en el país estudian y trabajan al mismo tiempo, lo que evidencia la creciente necesidad de modelos educativos flexibles.

Flexibilidad y acceso: claves del aprendizaje digital

Para Carla Olivieri, el aprendizaje digital permite responder a las demandas actuales de los estudiantes.

Uno de los principales beneficios es la posibilidad de adaptar los horarios, facilitando que los jóvenes puedan continuar sus estudios mientras trabajan o desarrollan otras actividades.

Además, el acceso remoto elimina barreras geográficas y permite estudiar desde cualquier lugar del país.

Los cinco beneficios del aprendizaje digital

La especialista identifica cinco ventajas clave:

Flexibilidad horaria: Permite combinar estudios con trabajo u otras responsabilidades. Acceso sin barreras geográficas: Facilita estudiar desde regiones alejadas sin necesidad de trasladarse. Desarrollo de habilidades digitales: Fortalece competencias demandadas en el mercado laboral. Continuidad educativa: Permite seguir estudiando ante emergencias o problemas de movilidad. Aprendizaje personalizado: Cada estudiante avanza a su propio ritmo con recursos digitales.

Más allá de la tecnología

Olivieri advierte que la tecnología por sí sola no garantiza calidad educativa.

“El aprendizaje digital debe combinar herramientas tecnológicas con una propuesta académica sólida y acompañamiento docente”, señaló.