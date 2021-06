Estrategia, tradición y mucha habilidad caracterizan al popular videojuego Dota 2, mismo que ha sido catalogado como un deporte y actualmente cuenta con su propio Mundial: el famoso The International que se celebra cada año. Dota 2 es distribuido por la plataforma Steam de Valve y se ejecuta en tiempo real; su jugabilidad consiste en formar dos equipos de cinco jugadores a fin de derrotar las estructuras rivales haciendo uso de numerosos “héroes”.

La popularidad de Dota 2 abarca a millones de usuarios, y existen muchos factores para explicar su gran acogida en el mundo virtual. Uno de ellos es el juego en equipo, que en muchos casos, se convierte en la motivación del jugador para llevar largas rutinas junto con amigos o conocido.

El sentido de comunidad resulta muy importante en Dota 2 al igual que en otras franquicias; el simple hecho de plantearse objetivos o estrategias en conjunto elevan el interés y ánimo del jugador para continuar con el enfrentamiento virtual. Se podría decir que el aspecto colaborativo cimentó el éxito del videojuego y fue el pilar para crear los torneos.

Variedad

Para algunos jugadores, el hecho de elegir entre más de 117 héroes inyecta bastante flexibilidad al estilo y modo de juego. En ese sentido, Dota 2 es considerado uno de los juegos con más mecánicas presentes en los personajes y en el mapa.

Se entiende que cada héroe cuenta con ciertas habilidades (fuerza, agilidad e inteligencia), las mismas que pueden modificar su ataque, vida y mana. Esto permite que cada integrante del equipo asuma un rol específico y vital para el triunfo grupal.

Gratuito

Otro factor importante para entender el éxito de Dota 2 es el hecho de que se puede descargar gratis. Dicha acción lo vuelve más accesible que otros juegos del mercado. Sin embargo, algunos videojuegos a menudo incitan a los jugadores a compras virtuales para mejorar su experiencia.

En Dota 2, dichas compras no son necesarias porque, a pesar que las mejoras cosméticas afectan la apariencia de tu juego, no se convierten en una ventaja estratégica. El juego ha sido diseñado de tal manera que podrás conseguir las mejoras necesarias para jugar en un nivel alto mientras más tiempo le dedicas a las partidas.

Deporte rentable

Las partidas y torneos de Dota 2 se convirtieron en un pilar de los deportes electrónicos; además, se juegan muchas apuestas tanto a ganador de un torneo global o apostando al puntaje final.

Esta forma de centrarse en los videojuegos, mediante apuestas, han ayudado a los mismos a deshacerse su reputación antisocial. Como logro, estos se han convertido en una industria millonaria a escala global.

The International de Dota 2

Con el paso del tiempo y con su evolución hacia el concepto de “deporte electrónico”, Dota 2 ha lograd contar con su propio evento central y estelar: The International, su campeonato anual patrocinado por la empresa desarrolladora de juegos Valve Corporation.

En este torneo participan actualmente dieciocho equipos profesionales, 12 de ellos ingresando por invitación de Valve según los resultados de la serie de torneos Dota Pro Circuit de esa temporada, y los restantes 6 ingresando mediante calificaciones regionales, un puesto respectivamente para Norteamérica, Sudamérica, el Sudeste Asiático, China, Europa y la Comunidad de Estados Independientes.

El torneo comenzó con el lanzamiento de la versión beta de Dota 2 el 17 de agosto de 2011 en la Gamescom, con un pozo total de 1,6 millones de dólares y con un premio final de un millón de dólares. Posteriormente, se ha realizado una edición cada año, llegando a pasar los 34 millones de dólares en la edición de 2019, siendo el mayor premio jamás entregado en la historia de los videojuegos.

Como se sabe, The International edición 2020 fue suspendido y será aplazado hasta el presente año; todo esto debido al COVID-19. El esperado evento que se realizará en agosto en la ciudad de Estocolmo, Suecia, prepara un pozo de US$40′018.195 en premios, cifra alcanzada gracias al Battle Pass 2020 y que supera a los US$ 34 millones que entregó la última cita del torneo.

¿The International cancelado?

Sin embargo, hace dos días se conoció que las autoridades gubernamentales de Suecia denegaron la condición de “torneo deportivo de élite” a The International, y las alarmas se encendieron por una supuesta suspensión. Tras esto, la Asociación Sueca de Deportes Electrónicos anunció en una nota de prensa que trabajará por una solución a fin de salvar la competencia.

“Nos entristece que hayamos recibido la información tan tarde y que no nos hayamos involucrado antes”. dijo Sammi Kaidi, presidente de la Asociación Sueca de Deportes Electrónicos. “Lo único que queremos es que The International se lleve a cabo en Suecia, lo que habría levantado los deportes electrónicos suecos y fortalecido la escena de los deportes electrónicos en su trabajo para ser incluido en la Confederación Deportiva Sueca “, agregó.

The International de momento no ha sido considerado como un torneo deportivo de elite, es así que los jugadores clasificados, los staffs y demás no lograrían obtener una visa para ingresar al país. Se espera una pronta solución en los siguiente días.

TE PUEDE INTERESAR