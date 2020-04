Juegos Gratis ONLINE para PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One | Desde la creación de las consolas, teléfonos móviles o computadoras, los juego de video han sido una aplicación constante para cada uno de estos artefactos. Existen muchas plataformas para descargar videojuegos gratis y de manera legal, pero ¿cómo? exactamente En este artículo te explicaremos cómo descargar y jugar juegos gratis de manera legal, con un solo link y sin ninguna publicidad extraña que te lleve a páginas de dudosa procedencia.

Los videojuegos son la forma de entretenimiento más accesible y económico como fuente de ocio en la actualidad. Las ofertas del mercado de grandes corporaciones como Playstation, XBOX, Steam, Ubisoft han permitido que cada día se puedan descargar juegos gratis cada vez más en las distintas plataformas y sistemas operativos.

Uno de los principales problemas al momento de encontrar y descargar juegos gratis en Internet, es que a veces no se sabe cuál es legal y cuál no. Por otro lado, está la eterna duda de si un sitio web está dando los enlaces correctos, ya que usualmente re-direccionan a páginas llenas de publicidad engañosa que pueden descargar malware o virus a nuestros dispositivos. Es por eso que en esta lista te presentamos una lista de sitios seguros y fáciles para descargar juegos gratis online este 2020

¿Cómo puedo jugar o descargar juegos online gratis? La respuesta es más simple de lo que crees. Muchos de estos videojuegos utilizan el modo free-to-play, que consiste en publicar su título de manera gratuita para que los usuarios puedan ingresar a sus servidores y jugar automáticamente. Mayormente estos desarrolladores utilizan otros métodos para financiar el proceso de mantenimiento del servicio online y la corrección de errores.

Podemos encontrar juegos en todos lados: en nuestra computadora (PC), en nuestros celulares, en nuestras consolas y hasta en nuestros aparatos electrónicos como la televisión. Aquí te proporcionaremos algunas páginas para que puedas descargar juegos gratis, de forma completamente legal siguiendo unos simples pasos.

A continuación te presentamos un listado para descargar juegos gratis y juegos gratuitos ONLINE para PC, Playstation PS4, Super Nintendo, Nintendo Switch, Blizzard, entre otros.

La plataforma oficial de PlayStation también tiene juegos gratis que puedes descargar sin ninguna restricción ni ningún pago de por medio. Lo único que tienes que hacer es acceder a la pestaña adecuada llamada "free-to-play" y elegir el que más te guste.

Antes de su lanzamiento, algunos videojuegos también ponen en esta tienda virtual su demo oficial de prueba para que todos los usuarios puedan descargarlo y probar de manera gratuita por algunos días.

Las personas de todo el mundo están haciendo lo correcto al quedarse en casa para ayudar a contener la propagación del Coronavirus COVID-19. Estamos profundamente agradecidos con todos los que practican el distanciamiento físico y tomamos en serio nuestra responsabilidad como plataforma de entretenimiento en el hogar, por lo que le pedimos a nuestra comunidad que continúe apoyando la elección segura y la necesidad de jugar en casa.

Como agradecimiento a todos los que están haciendo su parte para disminuir el impacto de esta pandemia, Sony Interactive Entertainment se complace en anunciar la iniciativa Play At Home.

Play At Home tiene dos componentes: primero, proporciona juegos gratis para ayudar a mantener a la comunidad de PlayStation entretenida en casa; y finalmente, establecer un fondo para ayudar a los estudios de juegos independientes más pequeños que pueden estar experimentando dificultades financieras a seguir construyendo grandes experiencias para todos los jugadores.

Para admitir Play At Home, PlayStation intentará hacer que esos momentos ocasionalmente aburridos sean más emocionantes al ofrecer Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey disponibles de forma gratuita * por tiempo limitado a través de descargas digitales desde el 15 de abril a las 8 p.m. PDT hasta el 5 de mayo de 2020 a las 8 p.m.Una vez que canjeas los juegos, puedes guardarlos.

Para la mayoría de ustedes, Uncharted: The Nathan Drake Collection no necesitará presentación. Esta colección de tres juegos de los maestros de Naughty Dog incluye Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake's Deception, todo remasterizado meticulosamente para PS4. No podemos imaginar un mejor momento para aventuras trotamundos con Nathan Drake, un elenco icónico de personajes y un emocionante juego de acción de caza del tesoro.

Luego está Journey, una hermosa y célebre aventura que es tan conmovedora como misteriosa. El mensaje de afirmación de la vida del juego es atemporal, y tal vez más importante ahora que nunca.

En consonancia con el objetivo de SIE de preservar el acceso a Internet en los EE. UU. Y Europa, las descargas de juegos pueden tardar un poco más, pero apreciamos la comprensión de nuestra comunidad al tomar estas medidas en un esfuerzo por preservar el acceso para todos.

Cómo descargar juegos de #JuegaEnCasa del PlayStation Store

Abre el playstation store, en la columna izquierda aparecerá un menú en dónde podrás encontrar la opción “Destacados”, dale clic y te mostrará la imagen de portada de la iniciativa #JuegaEnCasa.

Ya seleccionada la opción, pulsa el botón DESCARGAR AHORA para conocer más detalles de los juegos, la trilogía Uncharted y el juego Journey.

Al generar el clic, serás redireccionado hacia la página de compra, que ahora ya no habrá necesidad de pagar por ellos ni registrar previamente tu tarjeta de crédito y débito. En cambio, podrás DESCARGAR el juego gratis.

Aprende cómo descargar tus compras de PlayStation Store en tu sistema PS4 o mediante descarga remota.

¿Dónde puedo encontrar mis compras de PlayStation Store?

Los juegos completos descargados más recientemente se agregan al lanzador de contenido. Si su compra no está visible en el iniciador de contenido, puede encontrarla en su [Biblioteca]. Su biblioteca está organizada con todo el contenido agrupado, así que si ha comprado DLC, vaya al título principal para encontrarlo.

¿Cómo descargo juegos de mi biblioteca de PS4?

Desde la pantalla de inicio, vaya a [Biblioteca] y seleccione la carpeta 'Comprado'.

Selecciona el juego que deseas descargar. Los complementos se pueden encontrar en una subsección dentro de cada juego.

Seleccione 'Descargar' en la pantalla de contenido.

Puede verificar el progreso de sus descargas en [Notificaciones]> [Descargas].

'Play as you Download' está disponible en juegos seleccionados. Esta función te permite elegir qué parte del juego deseas descargar y jugar primero, mientras que el resto del contenido se descarga en segundo plano.

¿Puedo comenzar a descargar juegos de forma remota?

Cuando compras un juego, puedes elegir iniciar la descarga a tu PS4 de forma remota a través de un navegador web . Para realizar una descarga remota, debe tener la actualización automática s encendido.

En la página de confirmación de pedido o en la lista de descargas en PlayStation Store, seleccione [Descargar en su PS4] junto al título que desea descargar.

Si Jugar mientras descarga está disponible, seleccione qué parte del juego desea jugar primero.

Tu juego comenzará a descargarse automáticamente. Si la Actualización automática no está activada, comenzará a descargarse la próxima vez que encienda su sistema PS4.

Cómo descargar juegos gratis en Blizzard Starcraft GRATIS PC y MAC

Un clásico de clásicos, y no podía faltar en nuestra galería de juegos gratis el gran juego de estrategia y colonización, Starcraft. Hasta el momento Starcraft Brood War sigue siendo jugado en servidores de Asia, América y Oceanía desde Garena y la aplicación de Blizzard. A continuación, te dejamos el instalador del juego en los siguientes enlaces de la página oficial de Starcraft para jugar gratis desde tu PC y MAC.

Cómo descargar Assassin Creed GRATIS desde Ubisoft

Las memorias de Altaïr, el asesino de Templarios. Assassin’s Creed es una de las sagas de aventura y acción más exitosas de la actualidad. En su primera entrega encontrarás una absorbente historia y un amplísimo mapa con multitud de misiones. En Assassin’s Creed encarnarás a Altaïr, miembro de una sociedad secreta de asesinos que trata de impedir el dominio total por parte de los Templarios, la orden famosa por las Cruzadas. Las habilidades acrobáticas y de sigilo de tu personaje serán cruciales para acabar con sus planes.

Cómo descargar juegos gratis en STEAM

La tienda de juegos para PC por excelencia. En esta plataforma encontraremos cientos de juegos gratuitos para nuestra computadora que podremos descargar de forma legal. Es aquí donde podemos encontrar el conocido Dota 2 y muchos otros juegos gratis que están de moda y son gratuitos.

Para tener a tu disposición todo el catálogo, lo único que tienes que hacer es crear una cuenta en la página oficial y descargar el cliente, que también es gratuito. De esta manera, no importa donde estés, siempre que inicien sesión en Steam en cualquier PC, podrás descargar todos los juegos de tu biblioteca, incluso los que compren dentro de la tienda.

Un truco para conseguir juegos gratis con esta plataforma, es utilizar la cuenta de otra persona, que podrías pedírselo a tu mejor amigo o familiar. De cualquier manera, existe un gran catálogo de juegos gratis para escoger en Steam.

Cómo descargar juegos gratis en Windows Store

Si quieres una página completamente libre de virus, con juegos gratis y de manera exclusiva para el sistema operativo de Windows, ninguna plataforma es mejor que la propia Windows Store.

Esta es la tienda virtual oficial de Microsoft, donde coloca aplicaciones y juegos para su sistema operativo. Algunos de estos juegos son completamente gratis, por lo que podrían dar una vuelta por su catálogo para ver si alguno les interesa.

Descarga juegos gratis en Inter

Esta es la web máxima para juegos retro completamente gratuitos y legales. Si bien en esta colección de juegos no encontrarán los últimos lanzamientos, podrán encontrar más de 4000 juegos clásicos para descargar en PC.

Algunos incluso son portables, que significa podrán ejecutarlos en cualquier computadora sin necesidad de instalación.