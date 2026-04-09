A un día de finalizar el proceso logístico, el Ministerio de Relaciones Exteriores prevé completar este jueves 9 de abril la entrega del material electoral destinado a peruanos en el extranjero, en el marco de las elecciones generales del 12 de abril.

El despliegue, iniciado el 22 de marzo, permitió trasladar 4 082 cajas que suman 33 toneladas hacia 114 oficinas consulares en diversas regiones del mundo, con el objetivo de asegurar la participación de más de 1.19 millones de ciudadanos fuera del país.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | Cancillería culminará este 9 de abril la distribución mundial de material electoral para los comicios de este domingo, tras un despliegue iniciado el 22 de marzo con la ONPE y la PNP. Se enviaron 4082 cajas (33 toneladas) a 114 oficinas consulares,… pic.twitter.com/pNfeol5zrg — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 8, 2026

Según informó la Cancillería, la distribución ya se encuentra prácticamente concluida en los cinco continentes, donde se habilitarán 2 497 mesas de votación.

El envío se completará con la llegada de las últimas cajas a Yerevan y Pretoria, cuyo traslado se vio afectado por limitaciones en el transporte internacional.

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