Desde la ciudad de Trujillo, el candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, afirmó que el sector salud ha sido “capturado” por el partido político liderado por el exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta.
El postulante calificó esta situación como “terrible” y señaló que, en un eventual gobierno suyo, los funcionarios del Seguro Social de Salud (EsSalud) no serían designados directamente por el presidente de la República.
“La salud ha sido capturada, se ha repartido y al partido de Acuña le tocó EsSalud, eso es terrible”, manifestó el candidato.
Según explicó, el nombramiento de autoridades en EsSalud estaría a cargo de un directorio integrado por representantes de empresarios y trabajadores.
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Promete eliminar colas hospitalarias y ampliar opciones del SIS
En materia sanitaria, López Chau indicó que los pacientes afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS) podrían elegir si recibir atención en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) o en EsSalud.
Asimismo, ofreció eliminar las colas en hospitales en un plazo corto si llega a la presidencia.
“Los pacientes podrán escoger dónde atenderse y vamos a desaparecer las colas en los hospitales en una semana”, sostuvo.
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Propone reorganización radical de la Policía
Otro de los temas abordados por el candidato fue la seguridad ciudadana, considerada uno de los principales problemas en la región La Libertad y en el país.
El postulante planteó una reorganización radical de la Policía Nacional del Perú (PNP), priorizando el fortalecimiento de la investigación criminal.
“Venimos a recuperar el sólido norte”, expresó durante su recorrido por la ciudad.
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Firma compromiso para levantar secreto bancario
Durante su visita a Trujillo, López Chau firmó un acta comprometiéndose a renunciar a su secreto bancario en el Perú y en el extranjero.
El candidato aseguró que, de resultar elegido y no cumplir con este compromiso, renunciaría al cargo presidencial.
“Autorizo que revisen mi celular, mis comunicaciones y mis cuentas bancarias. Investiguen si tengo dinero mal habido”, declaró.
Asimismo, señaló que impulsará medidas similares para sus ministros y autoridades vinculadas a su agrupación política.
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Actividades de campaña en Trujillo
El candidato presidencial desarrolló una serie de actividades en distintos puntos de Trujillo como parte de su agenda partidaria.
Entre sus actividades destacaron:
- Visita a fábricas de calzado en el sector Río Seco, distrito de El Porvenir
- Reunión en el local partidario de Ahora Nación en Alto Trujillo
- Encuentro con jóvenes en el local de Conafovicer
- Recorrido por el centro histórico de Trujillo
- Mitin político en la Plazuela El Recreo