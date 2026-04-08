El Gobierno oficializó la designación de Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, mediante la Resolución Suprema N° 085-2026-IN.

Según la norma, el cargo de confianza de Superintendente Nacional estaba vacante, por lo que el Poder Ejecutivo decidió designar a un nuevo titular.

El documento que oficializa el nombramiento de Alvarado Gómez está firmado por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y con el refrendo del ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

Finalmente, se aclara que este nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regula la participación del Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos, así como a la normativa que establece los criterios necesarios para garantizar la idoneidad en el acceso y desempeño de los directivos de libre remoción.