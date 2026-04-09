La tarde de este miércoles, un cambista de 48 años fue atacado por tres sujetos encapuchados. El hecho ocurrió en la primera cuadra de la calle Alameda, en San Martín de Socabaya, distrito de Socabaya, cuando este llegaba a su vivienda.

Según información preliminar, la víctima, identificada como Carlos M. P., arribó a su domicilio en su camioneta al promediar las 7 de la noche. Al bajar para abrir la cochera, un auto negro Chevrolet se detuvo frente a su casa y dos de los tres ocupantes descendieron para atacarlo con un arma de fuego.

Tras agredirlo, los delincuentes se dirigieron a la camioneta en busca del dinero que se encontraba en la mochila en manos de un familiar en el asiento posterior. Al momento en que los asaltantes la tomaron, Carlos la aferró con fuerza, forcejeó y no la soltó, por lo que los ladrones huyeron solo con el celular.

Cabe mencionar que durante el ataque se produjo un disparo. Ante los hechos, agentes de Serenazgo llegaron al lugar para recabar información y continuar con las diligencias.

Asimismo, el cambista fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde recibió atención médica. La Policía investiga el caso.