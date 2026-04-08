Tres personas fueron detenidas y 22 celulares de alta gama incautados durante una operación policial en el centro comercial de la avenida Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa.

Los detenidos presuntamente integraban la banda delincuencial denominada "Los Cyber Digitales del Cercado", dedicada al delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación de equipos celulares robados.

La Policía detectó la presunta comercialización y acopio de celulares de dudosa procedencia en stands de servicio técnico y venta de equipos.

Lo incautado está valorizado en S/33 000 aproximadamente; entre ellos, 13 equipos reportados como sustraídos en el sistema OSIPTEL y 9 equipos de dudosa procedencia.

Asimismo, los detenidos fueron puestos a disposición del área de SEINCRI de la Comisaría PNP Palacio Viejo, para continuar con las diligencias correspondientes.