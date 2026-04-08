A Víctor S. M. le dictaron 6 meses de prisión preventiva por el delito de violación sexual en agravio de su nieta, una menor que resultó embarazada por la agresión ocasionada. Además, se emitió una orden de captura a nivel nacional, debido a que el sentenciado está prófugo.

La fiscal provincial, Nadielka Edith Torres Silloca, sustentó en audiencia los elementos de convicción recabados, entre ellos el informe pericial de ADN que acreditó la paternidad del acusado sobre la recién nacida.

La defensa intentó cuestionar la validez de la prueba biológica, pero no tuvo éxito. La Fiscalía demostró la persistencia y coherencia del relato de la menor a lo largo de toda la investigación.

Según la investigación fiscal, Víctor S. aprovechó su vínculo familiar para someter a la víctima a agresiones sexuales reiteradas bajo amenaza desde que tenía 11 años. Como consecuencia del delito, la menor con 12 años resultó embarazada.

Ante ello, el Ministerio Público solicita 35 años de cárcel para el imputado en el marco del juicio que ya cuenta con acusación fiscal.

Cabe mencionar que este hecho reveló que no sería el primero, pues existe una segunda investigación en curso contra el mismo hombre en agravio de la hermana mayor de la víctima.

ESTÁ PRÓFUGO

Víctor se encuentra en calidad de no habido, por lo que se ha emitido una orden de captura a nivel nacional y el Ministerio Público hace un llamado urgente a la población para que brinde cualquier información que permita su ubicación e inmediata reclusión.