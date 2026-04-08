Dos escolares resultaron heridos este miércoles tras un choque frontal entre dos mototaxis en el asentamiento humano Naciones Unidas de Cosos, distrito de Aplao, provincia de Castilla.

El impacto entre ambas unidades dejó a los menores con heridas que requirieron atención inmediata. Agentes de Serenazgo de Aplao llegaron al lugar, prestaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado de emergencia al Hospital de Apoyo Aplao, donde vienen siendo atendidos.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas oficialmente. La Policía tomó conocimiento del hecho y continúa con las investigaciones.

Ante ello, los vecinos pidieron a las autoridades más control de las unidades.