Edison M. Quispe Q. fue condenado a 10 meses de pena privativa de libertad efectiva y se ordenó su inmediata captura, por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad. La medida se aplica luego de que el sentenciado incumplió de manera reiterada e injustificada las reglas de conducta impuestas en la sentencia emitida el 17 de octubre de 2025.

En lugar de imponer prisión inmediata, se ordenaron normas claras: pagar una reparación civil de S/1600 en cinco cuotas mensuales y presentarse cada dos meses al registro de control biométrico del Módulo de Flagrancia. No obstante, no cumplió ninguna de las dos.

Al momento de la audiencia, cuatro cuotas de la reparación civil ya estaban vencidas y no se registraba pago alguno. Tampoco asistió a los controles biométricos, sin presentar justificación documentada alguna sobre su inasistencia o los supuestos problemas laborales que alegó verbalmente.

Ante los hechos, se declaró fundado el requerimiento y revocó el régimen de prueba, por lo que se dispuso la inmediata orden de captura a nivel local y nacional para su posterior internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el INPE.

Adicionalmente, se ordenó la suspensión de su licencia de conducir por el plazo de diez meses.