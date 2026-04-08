Un hombre en situación de indigente fue rescatado la tarde-noche del martes 7 de abril en el río Chili, en Arequipa, luego de quedar atrapado y desnudo, sobre una piedra en medio del caudal. Sin embargo, tras la ayuda de los efectivos, el ciudadano fue dejado solo en la calle, sin recibir atención médica ni apoyo social.

El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la tarde, a unos 30 metros antes de llegar al puente San Isidro. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía de Rescate, tras una alerta emitida por la Central de Radio 105, que informaba sobre una persona en peligro dentro del río.

Al llegar, los efectivos confirmaron que se trataba de un varón que permanecía inmovilizado sobre una roca, en una zona de difícil acceso. De inmediato, iniciaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas con cuerdas. Incluso, acondicionaron un arnés artesanal para asegurar al hombre y ponerlo a salvo, después de las 7:00 de la noche.

El varón se identificó como Freddy Flores, presentaba signos de alteración mental y, según el parte policial, sería una persona en situación de calle. Pese a su condición vulnerable, tras ser rescatado no fue trasladado a un centro de salud ni derivado a alguna institución de asistencia social, pese al frío de la noche.

De acuerdo con la información oficial, el hombre simplemente se retiró del lugar, quedando nuevamente expuesto a los riesgos de la calle.