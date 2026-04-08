La tarde de este miércoles, el suboficial André Josué Tito Olave, de 21 años, perdió la vida tras recibir un disparo. Esto ocurrió dentro de las instalaciones de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la calle San Juan de Dios, en el Cercado de Arequipa.

Según las primeras informaciones, el incidente se produjo antes de las 3 de la tarde en uno de los dormitorios de la unidad, donde el suboficial (compañero de promoción) de apellido Ríos manipulaba un revólver antiguo, cuando presuntamente se le escapó un disparo.

La bala habría impactado en el pecho de Tito Olave, quien fue trasladado de emergencia al hospital Goyeneche, donde no pudo sobrevivir a la herida. Asimismo, el efectivo policial que manipuló el arma y de aproximadamente un año de servicio fue intervenido y permanece en calidad de detenido.

Ante el hecho, personal de la División de Homicidios se constituyó rápidamente al interior de la USE para iniciar las investigaciones y determinar con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Cabe mencionar que ambos suboficiales son egresados de la última promoción de la Escuela de Formación de Charcani.

ANTECEDENTES

Este incidente no es aislado, pues a inicios del mes de marzo del año pasado ocurrió un hecho similar. Un suboficial técnico de primera PNP terminó herido en la mano.