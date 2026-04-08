Lino V. Q. fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una menor de 8 años de edad, quien sería su sobrina. La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió en julio de 2023, cuando la menor fue llevada por su madre a la casa de su tío para que la cuidara. No obstante, la víctima y su prima fueron trasladadas por el investigado hasta su lugar de trabajo, un depósito de autos en San Antonio de Chuca, en Imata.

En el lugar, Lino distrajo a su hija con un celular y llevó a su sobrina a un ambiente del segundo piso, donde cometió el delito. La niña guardó silencio por temor, pero después informó del hecho a su maestra, activándose los protocolos establecidos para estos casos.

La Fiscalía, notificada del hecho, dispuso diligencias urgentes como el examen médico legal, declaración de la víctima y testigos, e inspección técnico-policial, entre otras. Durante el juicio, se presentaron las pruebas que acreditaron el delito y la responsabilidad penal de Lino V.

Cabe mencionar que la sentencia quedó suspendida hasta ser confirmada por la instancia superior. Mientras tanto, se ordenó el pago de S/ 10 000 como concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Asimismo, el sentenciado queda sujeto a reglas de conducta: prohibición de acercarse a la víctima y/o a sus familiares, obligación de presentarse a las audiencias y de informar sobre sus actividades el primer día hábil de cada mes. En caso de incumplimiento, será internado en un penal.