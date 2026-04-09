Un total de 21 de los 35 candidatos presidenciales postulan de manera simultánea al Senado en las elecciones generales de 2026, una práctica actualmente permitida por la normativa electoral tras una reciente modificación legislativa.

Así lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones, que precisó que los aspirantes pueden competir por más de un cargo en el mismo proceso.

Entre los candidatos que buscan tanto la Presidencia como un escaño en el Senado figuran Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano, Vladimir Cerrón, José Luna, Ricardo Belmont, César Acuña y José Williams Zapata, entre otros representantes de diversas agrupaciones políticas.

En paralelo, otros postulantes presidenciales también participan en la contienda por la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, como George Forsyth y Roberto Sánchez, ampliando su presencia electoral bajo el esquema de doble postulación.

Aunque esta modalidad fue eliminada por la Constitución de 1993, su reciente restitución permite nuevamente estas candidaturas simultáneas. No obstante, l a ley establece que, de ganar la Presidencia, el candidato no podrá ejercer ambos cargos; en ese caso, el escaño legislativo será ocupado por el siguiente más votado de la lista.

Esta práctica podría generar cuestionamientos en el electorado. La analista Silvia Guevara señaló en Canal N, que puede interpretarse como un “premio consuelo” y advierte que desdibuja las funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pese a que el voto preferencial otorga al ciudadano la capacidad de incidir en el orden final de elección.