Capturar imágenes durante la noche suele representar uno de los mayores desafíos para quienes utilizan un smartphone. La poca iluminación, las luces artificiales intensas y el movimiento pueden provocar fotografías oscuras, desenfocadas o con colores poco naturales.

Ante ello, Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, comparte algunas recomendaciones para obtener mejores resultados y sacar mayor provecho a las funciones disponibles en los dispositivos móviles.

1. No depender únicamente del modo automático

Uno de los errores más frecuentes es utilizar siempre el modo automático.

En escenas con poca luz, el especialista recomienda activar el modo Noche, ya que este permite captar más información, reducir el ruido digital y mejorar el nivel de detalle.

Algunos equipos de última generación incorporan sistemas de procesamiento de imagen y sensores especializados que ayudan a controlar la sobreexposición provocada por faroles, letreros luminosos y otras fuentes intensas de iluminación.

2. Evitar mover el teléfono durante la captura

La estabilidad es fundamental para obtener fotografías nítidas en condiciones de baja luz.

Como el dispositivo necesita aumentar el tiempo de exposición para captar más iluminación, cualquier movimiento puede generar imágenes borrosas.

Para evitarlo, se recomienda sujetar el teléfono con ambas manos, apoyarlo sobre una superficie estable o utilizar un trípode cuando sea posible.

3. No utilizar siempre el flash

Aunque el flash puede parecer una solución rápida, no siempre ofrece el mejor resultado.

Su uso indiscriminado puede generar rostros sobreiluminados, sombras marcadas y una apariencia poco natural.

Siempre que sea posible, conviene aprovechar la iluminación del entorno, como faroles, vitrinas o monumentos iluminados, para lograr imágenes con mayor equilibrio y profundidad.

4. Aprovechar las luces del entorno

Las fuentes de iluminación urbana también pueden convertirse en parte de la composición fotográfica.

Reflejos, escaparates, edificios iluminados y anuncios luminosos aportan profundidad y ayudan a crear escenas con mayor impacto visual.

Además, algunos smartphones incorporan filtros y modos creativos diseñados para fotografía nocturna que permiten resaltar contrastes y colores característicos de escenarios urbanos.

Tecnología como apoyo para mejores capturas

El especialista señala que comprender cómo interactúa la luz con el entorno sigue siendo uno de los factores más importantes para obtener buenas fotografías nocturnas.

Asimismo, explica que algunos dispositivos recientes, como el vivo V70, incorporan cámaras y sistemas de procesamiento desarrollados para mejorar las imágenes tomadas en condiciones de baja iluminación, aunque los principios básicos de estabilidad, composición y aprovechamiento de la luz siguen siendo determinantes para cualquier usuario.