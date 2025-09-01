HONOR presentó oficialmente el Magic V5, su teléfono plegable más avanzado hasta la fecha. Con apenas 8.8 mm de grosor y un peso de 217 gramos, el dispositivo se posiciona como uno de los más delgados del mundo, sin sacrificar potencia, batería ni resistencia.

“Este lanzamiento marca un hito importante a medida que ampliamos los límites de la innovación móvil”, señaló James Li, CEO global de HONOR, al destacar la alianza con Google y Qualcomm para integrar IA de nueva generación en el dispositivo.

Diseño ultradelgado y batería de 5820 mAh

El HONOR Magic V5 incorpora batería de silicio-carbono de 5820 mAh, con 15% de silicio en sus celdas, lo que garantiza una autonomía sobresaliente sin comprometer su perfil estilizado.

Su rendimiento está impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, que optimiza tanto el desempeño en IA, entretenimiento y gaming. Además, cuenta con resistencia IP58 e IP59 frente al agua y polvo, pantalla NanoCrystal Shield y refuerzo con fibra de carbono para mayor durabilidad.

Cámaras con motor de imagen AI Falcon

El nuevo plegable integra un sistema fotográfico compuesto por:

Teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP

Cámara principal de 50 MP

Cámara ultra gran angular de 50 MP

El motor de imagen AI Falcon permite funciones como Súper Zoom AI, Retrato mejorado con IA y Captura de movimiento, llevando la fotografía móvil a otro nivel.

Productividad en gran formato

El HONOR Magic V5 incorpora una pantalla interior de 7.95’’ y una exterior de 6.43’’, ambas compatibles con lápiz óptico. Con el modo Multi-Flex, los usuarios pueden usar hasta tres aplicaciones simultáneamente, facilitando el trabajo y las videollamadas en paralelo.

Además, integra Google Gemini con nuevas funciones:

Atajo de doble toque para activar Gemini.

Resúmenes automáticos, transcripciones y revisión gramatical en HONOR Notas .

. Traducción en vivo de llamadas en seis idiomas.

Herramientas de edición con IA: recorte, expansión y mejora de imágenes.

Creatividad y comunicación

Entre sus novedades destacan la conversión de fotos en video con IA, captura en movimiento HD y herramientas de edición instantánea. La traducción de llamadas en tiempo real y la traducción instantánea de textos posicionan al Magic V5 como un dispositivo integral para trabajo, estudio y comunicación global.

Con estas características, el HONOR Magic V5 se convierte en un referente dentro del mercado de smartphones plegables, ofreciendo potencia, ligereza, durabilidad y un ecosistema de IA que lo diferencia de sus competidores.