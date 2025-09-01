HONOR presentó oficialmente el Magic V5, su teléfono plegable más avanzado hasta la fecha. Con apenas 8.8 mm de grosor y un peso de 217 gramos, el dispositivo se posiciona como uno de los más delgados del mundo, sin sacrificar potencia, batería ni resistencia.
“Este lanzamiento marca un hito importante a medida que ampliamos los límites de la innovación móvil”, señaló James Li, CEO global de HONOR, al destacar la alianza con Google y Qualcomm para integrar IA de nueva generación en el dispositivo.
Diseño ultradelgado y batería de 5820 mAh
El HONOR Magic V5 incorpora batería de silicio-carbono de 5820 mAh, con 15% de silicio en sus celdas, lo que garantiza una autonomía sobresaliente sin comprometer su perfil estilizado.
Su rendimiento está impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, que optimiza tanto el desempeño en IA, entretenimiento y gaming. Además, cuenta con resistencia IP58 e IP59 frente al agua y polvo, pantalla NanoCrystal Shield y refuerzo con fibra de carbono para mayor durabilidad.
Cámaras con motor de imagen AI Falcon
El nuevo plegable integra un sistema fotográfico compuesto por:
- Teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP
- Cámara principal de 50 MP
- Cámara ultra gran angular de 50 MP
El motor de imagen AI Falcon permite funciones como Súper Zoom AI, Retrato mejorado con IA y Captura de movimiento, llevando la fotografía móvil a otro nivel.
Productividad en gran formato
El HONOR Magic V5 incorpora una pantalla interior de 7.95’’ y una exterior de 6.43’’, ambas compatibles con lápiz óptico. Con el modo Multi-Flex, los usuarios pueden usar hasta tres aplicaciones simultáneamente, facilitando el trabajo y las videollamadas en paralelo.
Además, integra Google Gemini con nuevas funciones:
- Atajo de doble toque para activar Gemini.
- Resúmenes automáticos, transcripciones y revisión gramatical en HONOR Notas.
- Traducción en vivo de llamadas en seis idiomas.
- Herramientas de edición con IA: recorte, expansión y mejora de imágenes.
Creatividad y comunicación
Entre sus novedades destacan la conversión de fotos en video con IA, captura en movimiento HD y herramientas de edición instantánea. La traducción de llamadas en tiempo real y la traducción instantánea de textos posicionan al Magic V5 como un dispositivo integral para trabajo, estudio y comunicación global.
Con estas características, el HONOR Magic V5 se convierte en un referente dentro del mercado de smartphones plegables, ofreciendo potencia, ligereza, durabilidad y un ecosistema de IA que lo diferencia de sus competidores.